'An trú' thành tiêu chuẩn du lịch cao cấp tại Việt Nam

“Xa xỉ” không còn nằm ở tiện nghi, mà ở trải nghiệm giúp tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng thân - tâm - trí. Du lịch cao cấp đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi sự an trú trở thành giá trị cốt lõi.

Theo báo cáo The Intentional Traveler 2025 từ The Luxury Group (Marriott International), khách du lịch cao cấp đang ngày càng hướng đến trải nghiệm du lịch có mục đích, nơi du lịch gắn liền với sự tái tạo và kết nối.

Theo đó, 90% du khách thượng lưu châu Á xem trải nghiệm chăm sóc bản thân là ưu tiên hàng đầu và 47% sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho những trải nghiệm mang lại giá trị cảm xúc và sự gắn kết gia đình.

Sở hữu lợi thế thiên nhiên đa dạng và di sản văn hóa đặc sắc, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đang vươn mình trở thành điểm đến mới của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp trong khu vực, với những khách sạn cao cấp mang đến hành trình trải nghiệm toàn diện.

Hà Nội

JW Marriott Hanoi

Đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội là nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, giữa nhịp sống đô thị vẫn còn những khoảng lặng để con người tìm lại cân bằng.

Tựa khu vườn bên hồ, JW Marriott Hanoi mang đến không gian tĩnh tại giữa trung tâm thành phố. Dưới triết lý “xa xỉ có mục đích”, khách sạn hướng đến trải nghiệm nuôi dưỡng thân - tâm - trí, từ khu chăm sóc Wellbeing on 8 và Spa L’Occitane en Provence đến những hoạt động như lớp học Nem cuốn với nguyên liệu hái tại JW Garden hay món “Phở” Beef Tartare đặc trưng của French Grill.

Buổi sớm, dạo quanh hồ Miếu Đầm, du khách có thể cảm nhận nhịp sống chậm rãi và sự tĩnh lặng hiếm thấy giữa lòng Hà Nội.

Cam Ranh

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa

Xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Dọc theo dải cát trắng miền Trung, Cam Ranh mang vẻ đẹp nguyên sơ, nơi biển và rừng gặp nhau trong nhịp thở yên bình.

Giữa khung cảnh đó, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa tạo nên hành trình tái kết nối thân - tâm - trí theo triết lý “xa xỉ có mục đích”. Du khách có thể bắt đầu ngày mới với buổi yoga hướng biển, thư giãn tại Spa by JW với liệu pháp ngũ hành, hay thưởng thức bữa ăn từ rau củ hữu cơ hái tại JW Garden.

Không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng, nơi đây còn gợi mở kết nối văn hóa qua lớp học gốm Champa và trò chuyện cùng nghệ nhân địa phương. Cam Ranh dần trở thành biểu tượng mới của du lịch cao cấp - nơi giá trị nằm ở sự tái tạo năng lượng và những trải nghiệm mang ý nghĩa cá nhân.

TP.HCM

JW Marriott Hotel & Suites Saigon

Ngã tư đường Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM

TP.HCM là nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng hương cà phê sớm và ánh đèn phố. Giữa những chuyển động không ngừng ấy, khái niệm “du lịch cao cấp” đang được định nghĩa lại: không chỉ là xa hoa, mà là khả năng tận hưởng sự tĩnh tại giữa đô thị sôi động.

Nằm ngay trung tâm thành phố, JW Marriott Hotel & Suites Saigon mang đến khoảng lặng hiếm có. Khu vườn xanh JW Garden gợi nhắc tinh thần bền vững và sống chánh niệm; trong khi hương thảo mộc tươi được đưa vào các món ăn Italy tại nhà hàng Basilico, kết nối thiên nhiên với trải nghiệm ẩm thực tinh tế.

Khi phố lên đèn, du khách có thể thư giãn tại Spa by JW hay tham gia chương trình Family by JW, cùng trồng cây, làm pizza hay đọc sách bên khu vườn nhỏ. Dù nhịp sống vội vã, TP.HCM vẫn giữ những khoảng lặng đủ để con người tìm lại sự cân bằng, một dạng xa xỉ của thời hiện đại.

Phú Quốc

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Phú Quốc hiện lên với làn nước xanh trong, nắng sớm dịu và nhịp sóng miên man, nơi giao hòa giữa biển, rừng và con người

Giữa khung cảnh đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, tái hiện thế giới giả tưởng của “Đại học Lamarck”. Mỗi tòa nhà mang một câu chuyện riêng, khiến hành trình nghỉ dưỡng trở thành chuyến khám phá đầy cảm hứng.

Theo triết lý “xa xỉ có mục đích”, khu nghỉ dưỡng hướng đến trải nghiệm tái tạo năng lượng qua Chanterelle Spa by JW lấy cảm hứng từ thế giới nấm, khu vườn hữu cơ JW Garden và chương trình Family by JW dành cho những khoảnh khắc gắn kết gia đình.