Ảnh chụp X-quang của bệnh nhân viêm khớp sau thời gian châm cứu kỳ lạ

Trong quá trình điều trị viêm xương khớp gối cho một phụ nữ 65 tuổi ở Hàn Quốc, các bác sĩ phát hiện hàng trăm sợi vàng nguyên chất được cấy trong chân bà.

Các bác sĩ phát hiện hàng trăm sợi vàng nguyên chất trong chân bệnh nhân qua ảnh chụp X-quang.

Người phụ nữ giấu tên này trước đó từng chịu đựng những cơn đau dữ dội và tình trạng cứng khớp do viêm xương khớp. Bà đã được kê thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid và thậm chí cả tiêm steroid trực tiếp vào khớp gối, nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả đủ để giúp bà có cuộc sống bình thường, không đau đớn.

Không chỉ cơn đau không thuyên giảm, bà còn gặp tác dụng phụ nặng từ thuốc, trong đó có đau dạ dày dữ dội. Vì vậy, bà quyết định tìm đến y học thay thế - cụ thể là một phương pháp gây tranh cãi mang tên châm cứu bằng chỉ vàng, Oddity Central đưa tin.

Ban đầu, bà tham gia các buổi châm cứu hàng tuần, trong đó những sợi chỉ vàng nhỏ được cấy quanh đầu gối. Tuy nhiên, thay vì giảm bớt, cơn đau do viêm khớp của bà lại càng trầm trọng hơn. Vì thế, bà tăng tần suất đến phòng châm cứu lên nhiều lần mỗi tuần. Cuối cùng, khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, bà buộc phải quay lại bệnh viện.

Ảnh chụp X-quang cho thấy tình trạng xơ cứng và dày lên ở xương chày, kèm theo gai xương ở đầu gối - những biểu hiện thường gặp của viêm xương khớp - đồng thời còn có hàng trăm sợi chỉ vàng li ti nằm trong mô quanh khớp.

Các bác sĩ cảnh báo rằng châm cứu bằng chỉ vàng chưa từng được chứng minh có lợi cho bệnh nhân, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đã biết. Những sợi chỉ này có thể gây u nang, di chuyển trong cơ thể, làm tổn thương mô xung quanh. Đặc biệt, chúng có thể khiến bệnh nhân không thể chụp MRI do nguy cơ kim loại dịch chuyển và làm vỡ mạch máu.

Oddity Central từng đưa tin về châm cứu chỉ vàng cách đây 6 năm. Thủ thuật này từ lâu đã được áp dụng tại nhiều nước châu Á để điều trị các loại đau nhức khác nhau và vẫn còn phổ biến, đặc biệt là trong giới người cao tuổi. Theo quan niệm, việc cấy các sợi vàng vô trùng này có thể kích thích liên tục trong cơ thể và giảm đau.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả tích cực. Ngược lại, phương pháp này thường khiến bệnh tình xấu đi vì bệnh nhân trì hoãn những phương pháp điều trị y khoa hiệu quả.