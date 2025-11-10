Ảnh du lịch kín tiếng của Faker

Faker tên thật là Lee Sang-hyeok (29 tuổi), sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, người được mệnh danh là GOAT (vĩ đại nhất mọi thời đại) của toàn nền công nghiệp eSports. Anh cùng đội tuyển T1 vừa chiến thắng Chung Kết Thế Giới 2025 của Liên Minh Huyền Thoại , diễn ra ngày 14/10-9/11 ở Trung Quốc. Đây là chiếc cúp vô địch thế giới thứ 6 của Faker. Trong 13 năm sự nghiệp, anh giữ hàng chục chức vô địch, mức lương cao nhất ngành và những hợp đồng tài trợ béo bở.

Cuộc sống của Faker khá khép kín, chuyến du lịch gần nhất là Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 9/2024. Anh cùng nhóm bạn vui chơi tại Hong Kong Disneyland - công viên giải trí nổi tiếng. Trước khi rời công viên, cả nhóm cùng chụp ảnh tại Stark Expo - một khu đất chủ đề Vũ trụ Điện ảnh Marvel, tập trung vào nhân vật Iron Man. Trong chuyến du lịch, anh đã thưởng thức dimsum, heo quay và nhiều món ăn đặc sản Trung Quốc khác.

Tháng 12/2023, Faker cùng đội tuyển T1 đến Berlin (Đức). Anh diện áo phao, quần jogger và giày thể thao khi tham quan đại lộ lịch sử Unter den Linden và nhà thờ nổi tiếng Berliner Dom nằm trên đảo Bảo Tàng (Museumsinsel). Mặt tiền nhà thờ theo phong cách baroque và neo-renaissance, có các tượng thánh chạm khắc tinh xảo. Phía trước là khoảng sân phủ tuyết.

Faker từng chia sẻ mùa hè tuyệt vời nhất của mình là những ngày tản bộ, thư giãn và nghỉ dưỡng trong một khu sinh thái ở Canada vào tháng 6/2023.

Tháng 10/2022, trong chuyến du lịch đến New York (Mỹ), Faker chọn trang phục đơn giản với áo phông đen, khoác ngoài sơ mi trắng của một thương hiệu đình đám. Anh đã ghé thăm Times Square (Quảng trường thời đại). Times Square là một trong những nơi nổi tiếng và nhộn nhịp nhất thế giới với dòng người nối tiếp trong hàng loạt bảng hiệu sáng rực. Hàng năm, phần lớn người dân có thói quen đổ về đây để cùng đếm ngược chào năm mới.

Bài đăng về du lịch đầu tiên trên trang cá nhân của Faker dành cho Iceland - một quốc gia thuộc châu Âu. Giống với nhiều du khách, anh cũng đam mê "săn" cực quang và tắm suối nước nóng Blue Lagoon vào tháng 11/2021.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

