Ảnh thời tiết ngoạn mục khắp hành tinh năm 2024

Standard Chartered (ngân hàng đa quốc gia của Anh) vừa công bố danh sách những người đạt giải Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Thời tiết của năm 2024 (Weather Photographer of the Year 2024). Theo đơn vị, mục đích của sự kiện là tôn vinh cảnh tượng đa dạng của thời tiết cũng như gợi lại tác động to lớn của biến đổi khí hậu. Đây là "Rowing (chèo thuyền)" của nhiếp ảnh gia Gerson Turelly, đạt giải Tác phẩm được công chúng yêu thích nhất. Trong ảnh là cảnh một người chèo thuyền kayak trên đường phố Porto Alegre, Brazil sau trận lũ tàn phá khu vực này vào mùa xuân. Người đàn ông đang tiến vào khu vực ngập nặng hơn để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: Gerson Turelly.