Cảnh vây bắt 'đoàn quân' khỉ đánh người, lục thùng rác ở Thái Lan

Khi được ăn no, đàn khỉ được xem là "phước lành", mang lại may mắn cho người dân và gắn liền với lịch sử lâu đời của thành phố. Nhưng sau khi Lopburi thoát khỏi tình trạng phong tỏa (do đại dịch) vào giữa năm 2022, khách du lịch chưa quay trở lại ngay, cư dân nhận thấy rằng những con khỉ không có người cho ăn thường xuyên đã trở nên ngang ngược.