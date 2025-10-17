Ba người dân tại Lâm Đồng bị chó mắc bệnh dại cắn

Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị nên vẫn là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi người dân thiếu ý thức phòng ngừa bằng vaccine.

Thông tin từ Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận vụ việc 3 người bị chó mắc bệnh dại cắn.

Cụ thể, ngày 13/10, Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận nhận được tin báo từ Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết có một con chó thả rông cắn người trên đường Lê Duẩn (Tổ dân phố 37, phường Phan Thiết) nghi mắc bệnh dại.

Ngay sau đó, Trạm đã cử viên chức xuống hỗ trợ bắt giữ và mang về phường để theo dõi.

Qua xác minh, đây là chó hoang không có người nuôi. Con chó đã cắn 3 người là bà Bùi Thị Chánh T. và ông Lê S. (cùng trú tại khu phố 1, phường Bình Thuận); 1 người dân bán vé số. Ngoài việc tấn công người, con chó này còn cắn và tiếp xúc với các con chó khác xung quanh khu vực này.

Ba nạn nhân bị chó cắn đã được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng. Trong đó, 2 người đã tiêm đầy đủ cả huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại, 1 người còn lại mới chỉ tiêm vaccine và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe, tư vấn tiêm bổ sung.

Theo thông tin từ Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trạm đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 2, kết quả mẫu xét nghiệm bệnh phẩm chó dương tính với virus dại.

Bên cạnh đó, Trạm đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết tổ chức phun sát khuẩn nơi nuôi nhốt và những nơi con chó đi qua; tổ chức tiêu hủy xác chó theo quy định. Các đơn vị tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng dại khẩn cấp cho những con chó quanh khu vực, nhằm kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh dại, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết thông báo trên hệ thống loa phát thanh của phường cho những người có tiếp xúc gần hoặc bị con chó trên cào, cắn đến khai báo tại trạm y tế để được hướng dẫn tiêm huyết thanh kháng dại theo quy định. Đồng thời, phường tiếp tục rà soát, thống kê số lượng chó nuôi xung quanh khu vực chưa tiêm phòng vaccine dại; tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi chó mèo phải tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo...

Ngành y tế Lâm Đồng khuyến cáo cách phòng ngừa bệnh dại duy nhất hiện nay là tiêm vaccine dại ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, liếm vào vết thương hở; thực hiện tiêm đủ liều và đúng lịch theo chỉ định của bác sỹ. Người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm.