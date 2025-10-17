Căn bệnh thế giới ghi nhận 12 người, một bé gái ở An Giang mắc

Bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch yếu. Qua siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị dạng tim cực hiếm.

Bé gái T.T.A. (11 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, An Giang) nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, kèm bất thường mạch vành hiếm gặp. Trước đó, trong lúc chạy thể dục buổi sáng, bé bất ngờ than mệt, sau đó lơ mơ, tím tái.

Tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch Adrenaline, Noradrenaline, Dobutamin và kháng sinh Ceftriaxone. Trong quá trình hồi sức, trẻ ngưng tim một lần và được cấp cứu thành công.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVCC.

Sau bốn ngày điều trị nhưng tình trạng không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Khi tiếp nhận, trẻ lơ mơ, môi tím, huyết áp 90/60 mmHg, mạch yếu, tim đập nhanh 160 lần/phút, phổi ran ẩm hai bên. Xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, viêm phổi, phù phổi cấp, điều trị thở máy, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, lợi tiểu và được hội chẩn xem xét chỉ định ECMO.

Sau gần hai tuần, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, ngưng được thuốc vận mạch, phổi cải thiện, bắt đầu cai máy thở. Tuy nhiên, sau khi rút nội khí quản, bé khó thở, tím tái trở lại, X-quang cho thấy phù phổi cấp. Kết quả siêu âm tim và chụp mạch phát hiện bất thường hiếm gặp, động mạch vành trái bệnh nhi xuất phát từ xoang vành phải (bình thường động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành trái), đi xuyên thành động mạch chủ.

Ê-kíp phẫu thuật tim khẩn trương tiến hành mổ tái tạo và sửa chữa mạch vành trái dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Sau mổ, tim bé đập lại nhịp xoang đều, co bóp tốt, máu lưu thông qua động mạch vành ổn định. Sau một tuần hậu phẫu, bé tỉnh táo, tự thở được, rút ống dẫn lưu, không cần thuốc vận mạch.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), đây là trường hợp hiếm gặp trong tim mạch nhi, khi động mạch vành trái xuất phát bất thường từ xoang đối bên của động mạch chủ. Dị dạng này có thể dẫn đến đột tử ở trẻ em và vận động viên nếu không được phát hiện sớm. Y văn thế giới đến nay mới chỉ ghi nhận khoảng 12 trường hợp tương tự ở trẻ em.

Vị chuyên gia khuyến cáo khi thấy trẻ có biểu hiện mệt, ngất hoặc đau ngực khi gắng sức, phụ huynh cần cho bé đi kiểm tra tim mạch chuyên sâu để phát hiện sớm những bất thường ở động mạch vành, động mạch chủ hoặc các van tim, giúp xử trí kịp thời và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.