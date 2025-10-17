Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Căn bệnh thế giới ghi nhận 12 người, một bé gái ở An Giang mắc

  • Thứ sáu, 17/10/2025 13:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch yếu. Qua siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị dạng tim cực hiếm.

Bé gái T.T.A. (11 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, An Giang) nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, kèm bất thường mạch vành hiếm gặp. Trước đó, trong lúc chạy thể dục buổi sáng, bé bất ngờ than mệt, sau đó lơ mơ, tím tái.

Tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch Adrenaline, Noradrenaline, Dobutamin và kháng sinh Ceftriaxone. Trong quá trình hồi sức, trẻ ngưng tim một lần và được cấp cứu thành công.

tim mach anh 1

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVCC.

Sau bốn ngày điều trị nhưng tình trạng không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Khi tiếp nhận, trẻ lơ mơ, môi tím, huyết áp 90/60 mmHg, mạch yếu, tim đập nhanh 160 lần/phút, phổi ran ẩm hai bên. Xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, viêm phổi, phù phổi cấp, điều trị thở máy, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, lợi tiểu và được hội chẩn xem xét chỉ định ECMO.

Sau gần hai tuần, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, ngưng được thuốc vận mạch, phổi cải thiện, bắt đầu cai máy thở. Tuy nhiên, sau khi rút nội khí quản, bé khó thở, tím tái trở lại, X-quang cho thấy phù phổi cấp. Kết quả siêu âm tim và chụp mạch phát hiện bất thường hiếm gặp, động mạch vành trái bệnh nhi xuất phát từ xoang vành phải (bình thường động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành trái), đi xuyên thành động mạch chủ.

Ê-kíp phẫu thuật tim khẩn trương tiến hành mổ tái tạo và sửa chữa mạch vành trái dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Sau mổ, tim bé đập lại nhịp xoang đều, co bóp tốt, máu lưu thông qua động mạch vành ổn định. Sau một tuần hậu phẫu, bé tỉnh táo, tự thở được, rút ống dẫn lưu, không cần thuốc vận mạch.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), đây là trường hợp hiếm gặp trong tim mạch nhi, khi động mạch vành trái xuất phát bất thường từ xoang đối bên của động mạch chủ. Dị dạng này có thể dẫn đến đột tử ở trẻ em và vận động viên nếu không được phát hiện sớm. Y văn thế giới đến nay mới chỉ ghi nhận khoảng 12 trường hợp tương tự ở trẻ em.

Vị chuyên gia khuyến cáo khi thấy trẻ có biểu hiện mệt, ngất hoặc đau ngực khi gắng sức, phụ huynh cần cho bé đi kiểm tra tim mạch chuyên sâu để phát hiện sớm những bất thường ở động mạch vành, động mạch chủ hoặc các van tim, giúp xử trí kịp thời và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

Hy vọng vào tương lai ‘xóa’ một căn bệnh ung thư tại Việt Nam

Theo báo cáo của GLOBOCAN 2022, mỗi năm, Việt Nam có hơn 4.600 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Căn bệnh không chỉ cướp đi sức khỏe mà còn để lại những nỗi đau khó nguôi.

5 giờ trước

Vì sao con ăn đủ thứ nhưng vẫn gầy?

Rất nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, khiến bé dù ăn rất nhiều vẫn không thể tăng cân, luôn còi cọc.

6 giờ trước

Hàng nghìn người Anh kiện Johnson & Johnson vì phấn rôm gây ung thư

Hơn 3.000 người ở Anh khởi kiện Johnson & Johnson, cáo buộc hãng bán phấn rôm chứa talc nhiễm amiăng dù biết có nguy cơ gây ung thư.

7 giờ trước

Kỳ Duyên

tim mạch dị dạng tim viêm cơ tim bệnh tim

    Đọc tiếp

    Be bang sau khi nhai voi vien An Cung phong dot quy hinh anh

    Bẽ bàng sau khi nhai vội viên An Cung phòng đột quỵ

    1 giờ trước 15:01 17/10/2025

    0

    Buổi tối thấy cơ thể mệt mỏi, tay chân tê, người đàn ông liền nhai vội viên An Cung ngưu trước khi ngủ. Những viên "thuốc bổ" tưởng điểm tựa tuổi già giờ đây gây hậu quả lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý