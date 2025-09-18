Bác sĩ mổ khẩn, cứu bệnh nhân người Nga không tiền, không người thân

Người đàn ông quốc tịch Nga nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì thủng tạng rỗng. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật khẩn cấp, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Người bệnh đã hồi phục sau thời gian điều trị. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận ông Vasilii Portnov (50 tuổi, quốc tịch Nga) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng. Đây là tình trạng ngoại khoa khẩn cấp, đe dọa tính mạng và cần được xử trí ngay.

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp phẫu thuật do ThS.BS. Lê Tiến Thành, khoa Ung bướu, phụ trách, phối hợp kíp gây mê hồi sức, đã thực hiện ca mổ khẩn cấp thành công, giúp bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Sau mổ, ông Portnov được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sau đó chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp để được tiếp tục theo dõi. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, không mang theo tiền và cũng không có người thân bên cạnh. Bệnh viện đã hỗ trợ suất ăn miễn phí, đồng thời bố trí y bác sĩ nhiều khoa tham gia chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

“Việt Nam là một đất nước rất thân thiện, với những con người tuyệt vời. Tôi trân trọng cảm ơn sự chuyên nghiệp, tận tâm của các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cũng như sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên”, ông Vasilii nói.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết thủng tạng rỗng là biến chứng ngoại khoa nguy hiểm, nếu chẩn đoán chậm và xử trí muộn có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Tỷ lệ tử vong dao động 2,5-10% và cao hơn ở người già yếu. Bệnh thường gặp ở nam giới trong độ tuổi 35-65, nhiều nhất ở nhóm 30-40 tuổi, song cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân trên 80-85 tuổi.

Thủng tạng rỗng thường xuất hiện vài giờ sau bữa ăn, khi đó ổ bụng bẩn hơn, dễ dẫn đến viêm phúc mạc. Một số trường hợp khác có thể liên quan đến sang chấn tinh thần mạnh như sau phẫu thuật hoặc bỏng nặng.

Triệu chứng điển hình của người bị thủng tạng rỗng là đau bụng dữ dội, đột ngột, bụng co cứng như “khúc gỗ”, kèm nôn, buồn nôn, bí trung, đại tiện. Bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ sau 12-14 giờ có thể chuyển sang viêm phúc mạc toàn bộ. Nếu được phẫu thuật trong vòng 6 giờ đầu, kết quả điều trị thường tốt, tỷ lệ tử vong thấp.

PGS Tuấn khuyến cáo người dân không nên chủ quan với sức khỏe, cần đi khám sớm khi có dấu hiệu viêm loét dạ dày - tá tràng như nóng rát thượng vị, ợ hơi, ợ chua… để được tư vấn, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như thủng ổ loét, xuất huyết tiêu hóa hoặc ung thư.