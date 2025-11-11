Bác sĩ TP.HCM thực hiện ca mổ chưa từng có ở đảo Trường Sa

Một ê-kíp bác sĩ từ TP.HCM đã bay xuyên đêm ra đảo Trường Sa Lớn, thực hiện ca phẫu thuật mở ngực khẩn cấp cứu bệnh nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi.

Ê-kíp cấp cứu đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền bằng trực thăng. Ảnh: BVCC.

Một ca cấp cứu đặc biệt vừa diễn ra tại quần đảo Trường Sa khi kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) bay ra đảo Trường Sa Lớn để mở ngực phẫu thuật cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Đây là ca đại phẫu đầu tiên được thực hiện ngay tại bệnh xá trên đảo xa, khẳng định năng lực y học hàng không và khả năng ứng cứu khẩn cấp của quân y Việt Nam.

Bệnh nhân nguy kịch sau khi lặn sâu

Khoảng 14h ngày 8/11, anh Huỳnh Ngọc Khâm (35 tuổi, quê Đà Nẵng), công nhân Công ty TCDG, gặp sự cố khi đang lặn ở độ sâu khoảng 11 m tại khu vực Trường Sa. Anh bất ngờ đau ngực trái, khó thở dữ dội, được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 0h45 ngày 9/11 trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt.

Kết quả X-quang cho thấy bệnh nhân tràn khí và tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều. Sau khi dẫn lưu, lượng dịch đỏ ra đến 1.400 ml, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu sốc mất máu, nguy cơ tử vong cao.

Ê-kíp phẫu thuật ngay trong đêm cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lúc đó, hệ thống Telemedicine được kích hoạt, kết nối bệnh xá với Bệnh viện Quân y 175 tại TP.HCM, mở ra hành trình cứu người xuyên biển, xuyên trời.

Dưới sự hướng dẫn trực tuyến của các chuyên gia từ đất liền, đội ngũ y bác sĩ tại đảo tiến hành hồi sức, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch và huy động nguồn máu tại chỗ để cứu người.

Trong đêm, các chiến sĩ trên đảo tự nguyện hiến máu, thu được 1.750 ml máu toàn phần để truyền ngay cho bệnh nhân, giúp duy trì tuần hoàn và kéo dài “thời gian vàng” trước khi đội cấp cứu đường không tiếp cận.

Mang theo phòng mổ ra đảo lớn

Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 lập tức cử tổ phẫu thuật, gây mê hồi sức phối hợp cùng tổ cấp cứu đường không do Trung tá, bác sĩ Phạm Trường Thanh làm tổ trưởng và Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Việt Cường, khoa Phẫu thuật lồng ngực làm tổ phó.

Khoảng 14h12, trực thăng EC225 số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, mang theo toàn bộ dụng cụ mổ phổi, stapler, vật tư gây mê hồi sức.

"Ngoài đảo thiếu thiết bị, nên chúng tôi phải mang toàn bộ dụng cụ phẫu thuật mở ngực ra, xác định chắc chắn sẽ phải mổ tại chỗ, nếu không bệnh nhân không thể vận chuyển an toàn về đất liền", Thiếu tá Nguyễn Việt Cường chia sẻ.

Bệnh nhân được thăm khám, kiểm tra tình hình trước mổ. Ảnh: BVCC.

Đến 17h45, trực thăng tiếp cận đảo Trường Sa Lớn. Lúc này, tổng lượng máu dẫn lưu đã lên tới 3.100 ml, bệnh nhân mạch yếu, suy kiệt nhanh. Không thể chờ thêm, ca phẫu thuật mở ngực khẩn cấp được tiến hành ngay trong phòng mổ dã chiến trên đảo lúc 20h.

"Chúng tôi phải đảm bảo gây mê, hồi sức an toàn trong điều kiện thiếu thốn. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp xâm lấn, duy trì thông khí một phổi để phẫu thuật viên thao tác được", Trung tá Phạm Trường Thanh cho biết.

Sau gần hai giờ phẫu thuật liên tục, cùng sự hỗ trợ trực tuyến từ đất liền qua Telemedicine, ê-kíp đã khống chế được chảy máu, cắt bỏ kén khí và đảm bảo an toàn vận chuyển. Đến 21h45, ca mổ hoàn tất, bệnh nhân ổn định.

Khoảng 23h, trực thăng cất cánh đưa bệnh nhân trở về TP.HCM. Suốt hơn ba giờ bay đêm, hai bác sĩ luôn túc trực bên bệnh nhân, duy trì thở máy, truyền dịch, kiểm soát sốc và theo dõi sinh tồn từng phút.

Thay đổi áp suất khi bay có thể khiến khí và máu tiếp tục tràn, gây chèn ép phổi, tim. Nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều lần vận chuyển cấp cứu đặc biệt, kiểm soát được toàn bộ tình huống, bệnh nhân được đưa về TP.HCM an toàn lúc 1h45 sáng 10/11 tại Bệnh viện Quân y 175.

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là ca mở ngực đầu tiên thực hiện tại Trường Sa. Bệnh nhân bị vỡ kén khí ở đỉnh phổi khi lặn sâu, dẫn đến mất máu nặng và xẹp phổi. Quyết định đưa tổ phẫu thuật, gây mê ra đảo trong điều kiện xa đất liền là rất khó khăn, nhưng cần thiết.

“Đây là một trong những ca đặc biệt nhất trong 82 ca cấp cứu đường không mà Bệnh viện Quân y 175 từng thực hiện", Đại tá Mừng nhấn mạnh.

Thành công này góp phần củng cố niềm tin của bộ đội và ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, giúp họ yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.