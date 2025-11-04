Bạn có cần AI trên ôtô không?

Khi những chiếc xe ngày càng hiện đại, chúng càng được "nhồi nhét" nhiều tính năng, nhưng liệu có phải cái gì "thông minh" cũng cần thiết?

Trí tuệ nhân tạo đang dần chiếm chỗ trên ôtô, dù người dùng có mong đợi hay không. Từ những hệ thống giải trí đơn giản, AI giờ đã trở thành công cụ biết lắng nghe, trò chuyện và học hỏi thói quen của người lái, kéo theo tranh luận về việc công nghệ này nên can thiệp đến đâu.

Tháng trước, Giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, cho rằng trợ lý AI là yếu tố “rất quan trọng” và mọi khách hàng đều nên có trong xe của mình. Theo ông, hệ thống này không chỉ là công cụ ra lệnh bằng giọng nói mà sẽ trở thành “người bạn đồng hành thực thụ” trong hành trình.

Không riêng Ford, nhiều hãng xe khác cũng đang đầu tư mạnh vào trợ lý AI.

Chú chó "Spike" thực hiện tác vụ trên những chiếc Mini Cooper. Ảnh: Mini.

Một ví dụ quen thuộc là Alexa+ của Amazon, được giới thiệu như “trợ lý AI thông minh và chủ động nhất” của hãng. Tuy nhiên, Alexa+ vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Trong một thử nghiệm gần đây, khi người dùng hỏi về thời tiết mùa hè, hệ thống lại trả lời rằng “không có tuyết trong dự báo”.

Ở lĩnh vực ôtô, các hãng ngày càng sáng tạo trong cách thể hiện trợ lý ảo. Mini có “Spike”, chú chó hoạt hình được mô tả như “người bạn đồng hành thông minh”. Mercedes phát triển hệ thống MBUX Virtual Assistant dưới dạng một “ngôi sao sống”, tích hợp cả ChatGPT và Google Gemini để tăng khả năng tương tác.

Dù vậy, câu hỏi đặt ra là: người dùng có thật sự cần một “người bạn kỹ thuật số” trong xe? Nhiều tài xế vẫn không mấy quan tâm đến việc trò chuyện với trợ lý ảo, nhưng không thể phủ nhận sự tiện lợi khi ra lệnh bằng giọng nói để tìm địa điểm, mở nhạc hay điều chỉnh cài đặt mà không cần rời tay khỏi vô lăng.

Khi các hãng xe tiếp tục đẩy mạnh xu hướng “xe biết nói”, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, rằng liệu bạn có muốn một avatar hay một thuật toán lắm lời ngồi cạnh trong những chuyến đi sắp tới?