Doanh số xe điện của Ford 'tụt dốc không phanh' khi hết trợ cấp

Tháng 10 trở thành phép thử lớn cho thị trường ôtô Mỹ khi chính sách ưu đãi thuế cho xe điện hết hiệu lực, kéo theo nhu cầu sụt giảm mạnh và làm lộ rõ sự phụ thuộc của doanh số vào các gói hỗ trợ liên bang.

Sau khi khoản ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe điện tại Mỹ chính thức chấm dứt vào ngày 30/9, toàn ngành công nghiệp ôtô bước vào tháng 10 với tâm lý thận trọng. Giới phân tích xem đây là thời điểm để đánh giá tác động thực sự của việc mất ưu đãi và Ford là minh chứng rõ ràng nhất cho cú sốc hậu chính sách.

Doanh số tổng thể tăng nhẹ, nhưng xe điện lao dốc

Theo dữ liệu mới công bố, tổng doanh số Ford trong tháng 10 tăng 1,6%, song xe điện lại giảm gần 25%, chỉ còn 4.709 chiếc, thấp hơn nhiều so với 6.264 xe cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc xe hybrid cũng không thoát khỏi xu hướng giảm với mức 4% xuống còn 17.498 xe, dù tính chung cả năm vẫn tăng gần 20%.

Trong tháng 10/2025, doanh số xe điện của Ford tại Mỹ giảm đến 25%, chỉ còn 4.709 chiếc, trong đó Mustang Mach-E giảm 12,3%, F-150 Lightning giảm 17,2% và E-Transit giảm đến 76%.

Doanh số Mustang Mach-E giảm 12,3% xuống 2.906 xe, dù tính từ đầu năm vẫn tăng hơn 15% (đạt 44.868 xe). F-150 Lightning giảm 17,2%, chỉ còn 1.543 xe so với 1.863 xe tháng 10 năm ngoái; mẫu xe này hiện vẫn bị tạm dừng sản xuất vô thời hạn để Ford đánh giá lại nhu cầu thị trường. Trong khi đó, mẫu xe van thuần điện E-Transit chịu cú sụt nghiêm trọng nhất, giảm tới 76% khi chỉ bán được 260 xe trong tháng.

Xe xăng "gánh team" với doanh số tăng trưởng mạnh

Bức tranh sáng sủa hơn đến từ mảng xe xăng và hybrid truyền thống, giúp Ford duy trì đà tăng tổng thể. Doanh số Bronco tăng 14,4% lên 11.250 xe, trong khi Ranger tăng mạnh 48% đạt 7.741 xe. Explorer và Expedition ghi nhận mức tăng một con số, bù đắp phần giảm của Edge (đã ngừng sản xuất) và Escape (-16,4%).

Lần đầu tiên sau nhiều tháng bị bỏ xa, dòng xe thể thao Ford Mustang "đích thực" đã vượt mặt được biến thể thuần điện Mach-E. Tuy nhiên, doanh số lũy kế của mẫu xe biểu tượng này vẫn giảm 6,4% so với năm 2024.

Doanh số Ford Mustang "truyền thống" tăng vọt 43%, đạt 3.845 xe - lần đầu tiên vượt mặt phiên bản điện Mach-E sau nhiều tháng bị bỏ lại phía sau. Nếu tính từ đầu năm, doanh số dòng xe thể thao này vẫn giảm 6,4% xuống còn 36.663 xe.

Ford ghi nhận tổng doanh số thương hiệu tăng 2,5%, đạt 167.484 xe, được củng cố bởi nhu cầu ổn định ở mảng bán tải. Dòng F-Series tăng 0,7% lên 67.930 xe, trong khi Maverick tăng 2%, đạt 11.086 xe.

Trong khi các dòng sản phẩm bán tải khác của Ford đang "ăn nên làm ra", F-150 Lightning lại trở thành "đứa con ghẻ" khi doanh số tụt dốc, đồng thời bị ngừng sản xuất nhằm nhường chỗ cho các mẫu xe khác khi nguồn cung nhôm xuống thấp.

Ngược lại, Lincoln - thương hiệu hạng sang của Ford - lại có một tháng ảm đạm khi doanh số giảm 13,4% xuống 8.100 xe. Ngoại lệ hiếm hoi là Navigator, tăng 37,6% từ 1.180 lên 1.624 xe, trong khi các mẫu còn lại đều giảm hai chữ số. Tính từ đầu năm, Lincoln vẫn duy trì tăng trưởng nhẹ 3,6%, đạt 83.879 xe.

"Phép thử" khả năng thật sự của thị trường xe điện

Sự sụt giảm của Ford trong mảng xe điện cho thấy thị trường Mỹ vẫn phụ thuộc mạnh vào chính sách hỗ trợ thuế để duy trì sức hút. Sau khi Tổng thống Trump quyết định chấm dứt khoản tín dụng 7.500 USD , người tiêu dùng đã đổ xô mua xe để kịp hưởng ưu đãi, khiến tháng 10 trở thành giai đoạn hạ nhiệt tất yếu nhưng đáng lo ngại.

Các hãng xe tại Mỹ đều ghi nhận mức giảm về doanh số của phân khúc EV ngay trong tháng 10 này, cho thấy sức hấp dẫn của xe điện không nằm trong những lời quảng cáo sáo rỗng về môi trường hay tương lai xanh, mà nằm trong túi tiền của người tiêu dùng.

Giới quan sát nhận định, Ford chỉ là ví dụ sớm nhất cho xu hướng chung mà nhiều hãng xe khác có thể sớm đối mặt - một thị trường xe điện Mỹ đầy biến động, khi sức hấp dẫn của EV bị thử thách trong bối cảnh thiếu ưu đãi và nhu cầu thực tế chững lại.