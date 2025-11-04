Xe bay chính thức được sản xuất hàng loạt

Đây là dây chuyền sản xuất hàng loạt xe bay đầu tiên trên thế giới, nằm tại Trung Quốc.

Xpeng Motors vừa ghi dấu một cột mốc quan trọng khi công ty con Aridge chính thức xuất xưởng chiếc xe bay đầu tiên tại nhà máy ở Quảng Châu, Trung Quốc

Chiếc đầu tiên sẽ phục vụ các chuyến bay thử nghiệm để kiểm chứng hiệu suất và quy trình chế tạo, trước khi bàn giao đại trà dự kiến vào năm sau.

Nhà máy có diện tích khoảng 120.000 m2, chuyên sản xuất mẫu xe bay mô-đun “Land Carrier” có thể tách thành hai phần gồm xe mặt đất và phương tiện bay. Phần “xe mẹ” chạy dưới đất sử dụng cấu hình ba trục sáu bánh, dẫn động bốn bánh và đánh lái bánh sau, cho khả năng tải hàng và off-road tốt.

Xe có số đo khoảng 5.500 x 2.000 x 2.000 m, vừa vặn trong kích thước chỗ đậu tiêu chuẩn và có thể điều khiển bằng bằng lái thông thường. Mô-đun bay sử dụng thiết kế điện sáu cánh quạt dạng ống kép, thân và cánh làm từ sợi carbon để cân bằng độ cứng và trọng lượng, đi kèm buồng lái toàn cảnh 270 độ.

Tổ hợp sản xuất gồm năm phân xưởng chính gồm vật liệu composite, hệ thống đẩy, lắp ráp, sơn và tích hợp hoàn thiện. Trong đó, xưởng composite đảm nhiệm sản xuất các chi tiết bằng sợi carbon như cánh, cánh quạt và sàn, với công suất 300 tấn mỗi năm, thuộc nhóm lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Những chiếc xe bay được sản xuất thành 2 phần riêng biệt, gồm cabin lái và các cánh "bay". Ảnh: Aridge.

Xưởng hệ thống đẩy lắp ráp và thử nghiệm các cụm nâng và điều khiển bay trên dây chuyền tích hợp đầu tiên toàn cầu dành cho mô-đun điện và cánh quạt, có khả năng truy xuất tự động toàn bộ linh kiện.

Khung thân được ghép nối bằng kỹ thuật “kết nối nguội” gồm tán đinh và keo dán. Phân xưởng sơn áp dụng quy trình sơn 8C6B đa lớp trên dây chuyền tự động linh hoạt.

Ở giai đoạn hoàn thiện, 9hệ thống chính được tích hợp và kiểm tra đạt chuẩn thiết kế cũng như chứng nhận bay. Hệ thống hiệu chỉnh dựa trên nền tảng đám mây giúp tự động kiểm tra các chức năng lái tự hành, điều khiển bay và cân bằng trọng tâm.

“Land Carrier” hỗ trợ cả hai chế độ điều khiển: thủ công và tự động. Ở chế độ thủ công, người lái dùng cần điều khiển một tay; trong khi chế độ tự động cho phép lập kế hoạch đường bay thông minh, cất cánh và hạ cánh một nút, điều hướng 3D và nhận diện địa hình hỗ trợ hạ cánh chính xác.