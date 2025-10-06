Bao cao su nữ so với bao cao su nam: Ưu và nhược điểm

Sự khác biệt giữa bao cao su nam và bao cao su nữ thể hiện rõ nhất qua thiết kế, cách sử dụng và các ưu nhược điểm riêng.

Bao cao su có thể mua mà không cần đơn thuốc, trong nhiều biện pháp tránh thai khác yêu cầu đơn thuốc từ bác sĩ.

Việc sử dụng bao cao su là một biện pháp tránh thai phổ biến có rất nhiều lợi ích.

Tỷ lệ thành công của bao cao su để tránh thai cao nếu được sử dụng đúng cách. Bao cao su cũng là một biện pháp tránh thai không tốn kém.

Bao cao su nam

Ngoài việc tránh thai, bao cao su nam có thể bảo vệ người dùng khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, chlamydia và lậu.

Bao cao su nam (hay bao cao su bên ngoài) là loại phổ biến nhất, được thiết kế để bao phủ dương vật đang cương cứng. Ưu điểm lớn nhất của chúng là dễ dàng tìm mua ở hầu hết mọi nơi và có giá thành phải chăng.

Khi được sử dụng đúng cách, bao cao su nam có hiệu quả tránh thai và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) rất cao. Ngoài ra, thị trường cũng cung cấp nhiều loại với kích cỡ, chất liệu (Latex, Polyurethane) và mùi vị khác nhau.

Tuy nhiên, nhược điểm là việc đeo bao có thể làm gián đoạn khoảnh khắc gần gũi và chúng phải được tháo ra ngay khi dương vật còn cương sau khi xuất tinh để tránh tinh dịch bị tràn ra ngoài.

Bao cao su nữ

Bao cao su nữ (hay bao cao su bên trong) là một túi mềm, mỏng, được đặt vào bên trong âm đạo, với một vòng cố định bên trong và một vòng lớn ở bên ngoài để che phủ âm hộ.

Ưu điểm nổi bật là tăng khả năng chủ động cho phụ nữ, vì có thể được đặt vào trước tối đa 8 tiếng trước khi quan hệ, giúp cuộc yêu không bị ngắt quãng. Chúng thường được làm từ Nitrile hoặc Polyurethane, rất phù hợp cho những người dị ứng với Latex. Hơn nữa, bao cao su nữ vẫn nằm nguyên vị trí ngay cả khi nam giới bị mất cương.

Tuy nhiên, chúng có một số hạn chế đáng kể: giá thành cao hơn, khó mua hơn và khi mới sử dụng có thể gây khó khăn khi đặt vào. Một số người dùng cũng phản ánh bao cao su nữ có thể tạo ra tiếng ồn ma sát trong lúc quan hệ và hiệu quả tránh thai khi sử dụng thông thường có thể thấp hơn một chút so với bao cao su nam.

Bao cao su nữ bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng không hiệu quả bằng bao cao su nam.

Bao cao su dành cho nữ và bao cao su dành cho nam: Loại nào hiệu quả hơn?

Một cặp đôi trong quan hệ tình dục có thể lựa chọn nhiều biện pháp tránh thai khác nhau nhưng bao cao su dường như là phương pháp tránh thai có hiệu quả nhanh nhất. Cả bao cao su nam và nữ đều rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn nếu được sử dụng đúng cách.

Mặc dù không có biện pháp tránh thai nào hiệu quả 100% nhưng nhìn chung bao cao su vẫn là một lựa chọn tuyệt vời. Khi sử dụng bao cao su nữ, nguy cơ mang thai là 21 %. Con số này cao hơn nhiều so với 14% của bao cao su nam.

Mỗi lần chỉ được sử dụng một trong hai loại bao cao su. Không được sử dụng bao cao su cho nam và nữ cùng lúc. Tuy nhiên, các biện pháp tránh thai khác, chẳng hạn như thuốc diệt tinh trùng hoặc thuốc tránh thai đường uống, có thể được sử dụng với cả bao cao su nam và nữ.

Đôi khi bao cao su bị rách hoặc vỡ trong quá trình quan hệ tình dục, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, phương pháp rào cản thất bại từ 12 đến 28 % các trường hợp. Bao cao su, cũng như miếng bọt biển tránh thai, màng ngăn âm đạo và mũ chụp cổ tử cung, là những ví dụ.

Xét về khả năng tránh thai, bao cao su nam vượt trội hơn bao cao su nữ. Vì dễ dàng đặt vào dương vật đang cương cứng hơn là đưa bao cao su nữ vào âm đạo và đảm bảo vòng trong tiếp xúc với cổ tử cung.

Tóm lại, cả hai loại đều là phương pháp bảo vệ kép (tránh thai và phòng STIs) nhưng bao cao su nam dễ tiếp cận và hiệu quả đã được chứng minh rộng rãi, còn bao cao su nữ mang lại sự chủ động và linh hoạt hơn về thời điểm sử dụng. Quan trọng nhất là không bao giờ sử dụng cả hai loại cùng lúc, vì ma sát sẽ làm tăng nguy cơ rách bao.