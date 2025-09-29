Báo ngoại nêu 'mẹo' du lịch Việt Nam lần đầu

Việt Nam sôi động và giàu bản sắc, có thể khiến khách du lịch bụi lần đầu choáng ngợp. Một vài kinh nghiệm thực tế sẽ giúp chuyến đi thuận lợi và trọn vẹn hơn.

Du lịch bụi Việt Nam là một trong những trải nghiệm nên thử cho chuyến đi hè năm nay. Ảnh: Jordan Opel.

Nhịp sống hối hả, đường phố đông đúc có thể gây "sốc văn hóa" cho du khách lần đầu đến Việt Nam, đặc biệt là với những ai yêu thích du lịch bụi. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, việc khám phá đất nước hình chữ S sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều.

National Geographic Traveller (ấn phẩm du lịch có mặt tại nhiều quốc gia) giới thiệu cẩm nang du lịch Việt Nam lần đầu, từ cách thưởng thức ẩm thực đường phố, di chuyển bằng xe máy, sử dụng phương tiện công cộng đến cách ứng xử nơi công cộng, giúp du khách tự tin khám phá và hòa nhập trong hành trình khám phá.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh được người dân sử dụng nhiều ở các thành phố lớn, tuy nhiên khi đi sâu vào các vùng nông thôn, khả năng tiếng Anh hạn chế hơn. Du khách nên học vài câu tiếng Việt cơ bản hoặc dùng ứng dụng dịch thuật, giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng và tạo thiện cảm với người dân.

Ẩm thực đường phố ngon - rẻ, nhưng cần lựa chọn kỹ

Thưởng thức ẩm thực tại quán vỉa hè hoặc nhà hàng địa phương là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi khám phá Việt Nam. Dù vấn đề vệ sinh có thể khiến một số du khách lo lắng, phần lớn đều không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nếu biết lựa chọn đúng nơi.

Hãy ưu tiên các quán đông khách, vì điều đó thường đảm bảo nguyên liệu luôn tươi mới và được luân chuyển liên tục. Đá trong đồ uống thường làm từ nước đóng chai, nhưng nếu chưa chắc chắn, bạn nên hỏi trước. Riêng các món salad nên hạn chế, vì có thể được rửa bằng nước máy.

Khám phá Việt Nam bằng xe máy

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch bằng xe máy. Trong đó, đèo Hải Vân nối Đà Nẵng và Huế được xem là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất. Ngoài ra, còn có hành trình Hà Giang kéo dài 4 ngày dong duổi ở cực Bắc mang đến khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

Nghệ sĩ Hàn Quốc Jung Il Woo tự đi xe máy ở Sa Pa trong chuyến du lịch dịp tháng 4. Ảnh: Jiilwww.

Thuê xe máy ở Việt Nam rất dễ dàng, nhưng để hợp pháp, khách nước ngoài cần giấy phép lái xe quốc tế. Nếu không, bạn có thể bị cảnh sát yêu cầu dừng xe và phạt tiền.

Ở các thành phố và thị trấn, xe ôm là phương tiện phổ biến. Bạn có thể được người dân cho đi nhờ xe hoặc chủ động đặt qua ứng dụng xe ôm công nghệ, nơi tài xế luôn cung cấp mũ bảo hiểm cho hành khách, an toàn và tiện lợi hơn.

Ứng xử văn hóa và trang phục

Người Việt thường ăn mặc kín đáo, cả nam và nữ thường che vai và đầu gối, ngay cả khi thời tiết nóng bức. Khi ra ngoài các khu du lịch, nam giới nên tránh cởi trần đi lại, nữ giới không nên mặc trang phục quá hở hang.

Khi vào đền, chùa hoặc nhà riêng, du khách chú ý cần cởi giày, dép để thể hiện sự tôn trọng.

Ngoài ra, hãy tránh to tiếng, tranh cãi nơi công cộng. Trong văn hóa Việt Nam, “giữ thể diện” là điều rất quan trọng và việc mất bình tĩnh ở nơi đông người sẽ bị coi là thiếu tôn trọng và gây xấu hổ cho cả đôi bên.

Di chuyển và đi lại

Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng hàng ngày từ Heathrow (Anh) đến Hà Nội và TP.HCM, với thời gian bay trung bình 12 giờ. Trong nước, mạng lưới hàng không kết nối các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Huế.

Ngoài ra, tàu hỏa cũng là lựa chọn phổ biến với tuyến Tàu Thống Nhất nối Hà Nội - TP.HCM. Hệ thống xe khách đường dài rộng khắp cả nước, giá rẻ và có thể đặt vé dễ dàng qua nền tảng trực tuyến như Baolau.

Du khách đến Hà Giang gây 'sốt' mạng vì giống hệt Messi. Ảnh: Nguyễn Văn Khu.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm

Miền Bắc và miền Nam: Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Miền Trung: Mùa khô dài hơn, từ tháng 1 đến tháng 8.

Tháng 2, Hà Nội có nhiệt độ trung bình khoảng 22°C, nhiều mây, trong khi TP.HCM nắng nóng với nhiệt độ khoảng 33°C. Vùng cao nguyên thường mát mẻ và nhiều sương mù hơn.

Với sự kết hợp của ẩm thực độc đáo, văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, Việt Nam hứa hẹn mang đến cho du khách lần đầu đến đây những trải nghiệm đáng nhớ, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tôn trọng văn hóa địa phương.