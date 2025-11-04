Bên trong tá tràng của người đàn ông 15 năm chưa tẩy giun

Đau bụng âm ỉ suốt nhiều ngày, người đàn ông 60 tuổi không ngờ trong ruột mình lại có sinh vật dài tới 15 cm đang sống và tìm đường chui lên ống mật.

Các bác sĩ gắp ra một con giun đũa dài khoảng 15 cm bên trong tá tràng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là nam, 60 tuổi, đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (Phú Thọ) vì đau âm ỉ quanh rốn, mệt mỏi, ăn uống kém và sụt cân kéo dài. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày để tìm nguyên nhân.

Khi ống nội soi đi xuống tá tràng, hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cả ê-kíp không khỏi bất ngờ: một con giun đũa dài khoảng 15 cm, thân tròn, còn sống đang di chuyển trong lòng tá tràng và chuẩn bị chui lên ống mật chủ.

Kíp nội soi do bác sĩ Cao Công Kiên, khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, trực tiếp thực hiện đã nhanh chóng gắp bỏ ký sinh trùng ra khỏi cơ thể người bệnh.

Bệnh nhân cho biết đã hơn 15 năm chưa tẩy giun, vì nghĩ rằng "người lớn thì không cần".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại những khu vực có tỷ lệ nhiễm giun từ 20% đến dưới 50%, người dân nên tẩy giun định kỳ mỗi năm một lần. Nếu tỷ lệ nhiễm vượt 50%, nên tẩy giun 2 lần mỗi năm, cách nhau 6 tháng.

Liều dùng phổ biến là albendazole 400 mg hoặc mebendazole 500 mg, uống một liều duy nhất. Người dân có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào, dù bụng no hay đói. Tuy nhiên, để hạn chế tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, nên uống sau bữa ăn sáng; còn nếu muốn tăng hiệu quả diệt giun, có thể uống sau bữa tối khoảng 2 giờ hoặc vào sáng sớm khi bụng đói.

ThS.BS Nguyễn Quốc Thái, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết giun sán chủ yếu lây qua đường tiêu hóa, trong đó bàn tay là trung gian quan trọng. Vì vậy, việc tẩy giun đồng loạt cho cả gia đình sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn và hạn chế tái nhiễm.

Sau khi uống thuốc, một số người có thể gặp triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi hoặc nổi mề đay nhẹ - đây là phản ứng thường gặp và sẽ tự hết. Tuy nhiên, nếu có biểu hiện nặng như sốt, nôn nhiều, kiệt sức, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Để ngăn ngừa tái nhiễm giun, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống sôi, không dùng thực phẩm sống hoặc tái. Môi trường sống cũng cần được làm sạch thường xuyên, tiêu diệt ruồi, muỗi, gián.