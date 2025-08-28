Bên trong Trung tâm Chỉ huy y tế phục vụ đại lễ A80

Chiều 27/8, công tác y tế phục vụ lễ sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính của sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh đã được kiểm tra toàn diện. Ba đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, phối hợp Sở Y tế Hà Nội, đã rà soát kỹ lưỡng mọi khâu chuẩn bị. Đây là phần quan trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người tham gia sự kiện. Việc kiểm tra này cho thấy sự chu đáo và chuyên nghiệp của ngành y tế. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ sơ duyệt thành công.