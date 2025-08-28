Bên trong Trung tâm Chỉ huy y tế phục vụ đại lễ A80

|
Chiều 27/8, công tác y tế phục vụ lễ sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính của sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh đã được kiểm tra toàn diện. Ba đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, phối hợp Sở Y tế Hà Nội, đã rà soát kỹ lưỡng mọi khâu chuẩn bị. Đây là phần quan trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người tham gia sự kiện. Việc kiểm tra này cho thấy sự chu đáo và chuyên nghiệp của ngành y tế. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ sơ duyệt thành công.
Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế A80 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, các lãnh đạo đã kiểm tra hệ thống điều hành. TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và TS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội trực tiếp kiểm tra hệ thống điều hành. Công tác điều hành được thực hiện một cách nhịp nhàng, chính xác. Tất cả đều tập trung cao độ để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn.
Một phòng tiếp nhận thông tin được bố trí với 12 nhân viên trực tổng đài. Hệ thống có khả năng tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp. Điều này giúp xử lý nhanh chóng các tình huống cấp bách. Các điện thoại analog dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ này là yếu tố then chốt.
Trung tâm Cấp cứu 115 đã thiết lập một phòng chỉ huy hiện đại. Họ đã trang bị đầy đủ máy tính, bản đồ số GPS và màn hình lớn để theo dõi. Việc này giúp công tác chỉ huy và điều hành trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Tất cả hệ thống đã được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoạt động trơn tru.
Trung tâm Cấp cứu có sẵn 5 xe cấp cứu luôn túc trực. Thêm 10 xe khác được phân bổ tại các tổ y tế. Tất cả đều sẵn sàng di chuyển khi có sự cố xảy ra. Các phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng về trang thiết bị. Sức mạnh của đội xe cấp cứu đã được đảm bảo, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Đoàn kiểm tra đã đến các tổ y tế ở phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng. Họ kiểm tra trang thiết bị và thuốc phục vụ cấp cứu. Mỗi tổ đều được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết. Đoàn cũng đề nghị bổ sung thêm chăn ấm và ga che chắn. Điều này cho thấy sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Tại các trạm y tế, đoàn đã kiểm tra kỹ lưỡng từng thiết bị. Họ đề nghị bổ sung chăn ấm để đề phòng cảm lạnh cho người dân. Các tấm ga che chắn cũng được yêu cầu thêm để đảm bảo sự riêng tư. Việc bổ sung chai đường cũng được đề xuất để cấp cứu người hạ đường huyết. Những chi tiết nhỏ này thể hiện sự chu đáo tuyệt đối.
Đoàn kiểm tra tiếp tục đến đường Kim Mã và Liễu Giai. Họ kiểm tra các tổ y tế của Học viện An ninh và Bệnh viện Công an Hà Nội. Các thành viên đã động viên, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp tăng cường sự an tâm cho người tham gia. Mỗi tổ y tế đều sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.
Tại Quảng trường Ba Đình, đoàn kiểm tra đã rà soát các tổ y tế phục vụ đại biểu. Các tổ của Cục Quân y, Bệnh viện 103 và Bệnh viện 108 đều được kiểm tra. Sự sẵn sàng của họ là rất quan trọng. Các y bác sĩ đều được trang bị đầy đủ để xử lý mọi tình huống. Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đảm bảo an toàn cho các đại biểu.
Ngay trong buổi kiểm tra, một trường hợp bị choáng ngất đã được cấp cứu kịp thời. Tổ y tế tại khu vực Liễu Giai đã nhanh chóng truyền dịch và thở oxy. Nhờ đó, sức khỏe của người dân đã ổn định. Đây là minh chứng cho sự sẵn sàng và hiệu quả của các tổ y tế. Tình huống thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của y tế trong sự kiện.
Các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế sẵn sàng, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất trước trạm y tế dã chiến, đảm bảo công tác y tế cho sự kiện trọng đại.
