Bị chó chạy rông cắn nhiều vết, người đàn ông không qua khỏi

Sau khi bị chó hoang cắn và không tiêm vaccine, người đàn ông 69 tuổi ở Đắk Lắk qua đời với các biểu hiện nghi do bệnh dại.

Hầu hết trường hợp nhiễm bệnh bắt nguồn từ vết cắn hoặc vết liếm của động vật mắc dại. Ảnh: Shutterstock.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi có liên quan đến bệnh dại. Bệnh nhân là ông S.K.V. (69 tuổi) trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7/9, ông V. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, lo âu, sợ nước, sợ gió, khó thở khi uống nước. 3 ngày sau, tình trạng khó thở tăng dần, người bệnh được gia đình đưa đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn/tăng huyết áp. Sau đó, gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện. Ông ra đi tại nhà vào lúc 12h30 cùng ngày.

Theo lời kể của gia đình, khoảng một tháng trước, khu vực nhà ông V. có chó lạ chạy rông. Ông bị con chó này cắn nhiều vết ở cánh tay trái nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại. Hiện con chó không rõ tung tích.

Đây là ca không qua khỏi có liên quan đến bệnh dại thứ 7 trong năm nay tại địa phương. Ngay sau khi ghi nhận trường hợp, CDC đã phối hợp với Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột, UBND xã Hòa Phú và Trạm Y tế Hòa Phú triển khai biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Cụ thể, lực lượng y tế đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân, đồng thời tăng cường giám sát các trường hợp có tiếp xúc với động vật nghi mắc dại hoặc có biểu hiện bất thường để kịp thời phát hiện nguy cơ và tổ chức điều trị dự phòng sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị chó, mèo hay động vật cắn, cào, cần sơ cứu ngay bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn hoặc dung dịch khử khuẩn, tránh băng kín vết thương và tuyệt đối không tự ý điều trị.

Sau khi sơ cứu, người bị phơi nhiễm cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo chỉ định. Việc tiêm phòng đầy đủ, kịp thời trong giai đoạn ủ bệnh là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng.