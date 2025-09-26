Bị truy tố vì tắm biển giữa siêu bão Ragasa

Người đàn ông 54 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) vừa bị truy tố vì bơi ở bãi biển công cộng đã đóng cửa trong lúc tín hiệu bão số 10 được ban bố do siêu bão Ragasa.

Người đàn ông ngồi trên ghế dài bị sóng biển hất tung trong siêu bão Ragasa, ngày 24/9. Ảnh: Elson Li.

Cảnh sát cho biết trưa 24/9 nhận tin báo có người bơi tại bãi biển công cộng trên đường Castle Peak, khu Tuen Mun, khi tín hiệu cảnh báo siêu bão Ragasa ở mức cao nhất vẫn còn hiệu lực. Lực lượng chức năng lập tức có mặt, cảnh cáo và yêu cầu người này rời khỏi bãi biển.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát khu Castle Peak đã gửi hồ sơ lên tòa án, đề nghị triệu tập và truy tố người đàn ông 54 tuổi này theo "Quy định về bãi tắm" trong Pháp lệnh Y tế công cộng và Dịch vụ đô thị.

Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt mức phạt tối đa 2.000 HKD (khoảng 6,5 triệu đồng) và 14 ngày tù giam.

Một ngày trước, cảnh sát cũng bắt giữ 2 phụ nữ (32 và 36 tuổi) vì bị cáo buộc đưa một bé trai 8 tuổi ra khu South Horizons để chụp ảnh tự sướng và quay video sóng dữ khi tín hiệu số 10 đang có hiệu lực.

Hai người này đều có thể căn cước Hong Kong, bị buộc tội "ngược đãi hoặc bỏ mặc trẻ em", đối mặt phạt tù tới 10 năm.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai phụ nữ cùng bé trai đứng sát mép bờ kè, trước khi một con sóng lớn ập đến, cuốn cả ba người ngã nhào xuống nước.

Nhóm người đứng selfie bị sóng bão quật ngã. Ảnh cắt từ clip.

Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang Ping-keung ngày 25/9 cho biết chính quyền sẽ xem xét ban hành luật mới nhằm ngăn chặn tình trạng "săn bão", sau khi hàng chục cư dân thành phố phớt lờ cảnh báo và tụ tập xem sóng dữ khi Ragasa quét qua.

Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong hôm 23 và 24/9, buộc chính quyền phát đi tín hiệu cảnh báo số 10 kéo dài gần 11 giờ, gây thiệt hại lớn trên toàn thành phố.

Các chuyên gia nhận định siêu bão Ragasa có thể gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD cho Hong Kong, song mức độ ảnh hưởng nhìn chung được cho là nhẹ hơn các cơn bão trước, nhờ việc nhiều người làm việc tại nhà và thị trường chứng khoán vẫn duy trì giao dịch dù thời tiết khắc nghiệt.

Người dân đứng dọc khu bờ sông Tsim Sha Tsui, ngày 24/9. Ảnh: Nora Tam.