Bước tiến dinh dưỡng khoa học giúp trẻ cải thiện sức khỏe, miễn dịch

|
Dinh dưỡng phù hợp cho con luôn là mối quan tâm hàng đầu với cha mẹ. Với trường hợp cần dùng công thức dinh dưỡng, các nhà khoa học đã và đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.
Trẻ sinh mổ có hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng do không tiếp xúc với vi khuẩn có lợi từ mẹ. Điều này làm tăng khả năng trẻ có miễn dịch kém và gặp các vấn đề tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Vì vậy, việc bổ sung dinh dưỡng phù hợp từ sớm đóng vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
|
HMOs - oligosaccharides sữa mẹ - là một phức hợp carbohydrate độc đáo được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều, nhờ hỗ trợ tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô đánh giá lợi ích của HMO trong dài hạn.
Tiến sĩ Elizabeth J. Reverri, nhà nghiên cứu khoa học cấp cao tại Abbott và hội viên danh dự của Viện Hàn lâm Dinh dưỡng và Tiết chế Mỹ, cho biết: “HMO là một dưỡng chất độc đáo giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tạo nền tảng cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cân bằng. Những công thức tiên tiến hiện nay bổ sung nhiều loại HMO nhằm phản ánh sự phong phú tự nhiên, từ đó hỗ trợ toàn diện cho hệ tiêu hóa, miễn dịch và phát triển trí não”.
|
Kết quả nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn được Abbott công bố tại Hội nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao 2,5 g/L mang lại nhiều cải thiện về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não cho trẻ.
Trong nhóm trẻ sinh mổ, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Về hệ miễn dịch, trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO 2,5 g/l có số ngày nhiễm trùng ít hơn so với nhóm không bổ sung HMO, cho thấy hệ miễn dịch non nớt của trẻ được cải thiện rõ rệt, giảm các bệnh nhiễm trùng.
|
Về sức khỏe tiêu hóa, ở tháng thứ 6, nhóm trẻ sử dụng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2,5 g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO.
|
Ngoài ra, toàn bộ trẻ dùng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao tăng trưởng khỏe mạnh. Cụ thể, trẻ có chiều dài, cân nặng và chu vi vòng đầu phát triển tương đương nhóm tiêu chuẩn. Trẻ phát triển nhận thức và ngôn ngữ tốt. Trẻ cũng có điểm số cao hơn về phát triển ngôn ngữ và xã hội so với nhóm dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO.
Abbott có hơn 100 năm nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho trẻ em. Các nhà khoa học của Abbott đã nghiên cứu về HMO trong 30 năm và có các công trình đăng tải trên 50 bài báo quốc tế.
|
Abbott cũng là công ty đầu tiên thành công trong việc đưa dưỡng chất này vào sản phẩm, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc hơn cho trẻ em.