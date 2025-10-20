Bước tiến dinh dưỡng khoa học giúp trẻ cải thiện sức khỏe, miễn dịch

Tiến sĩ Elizabeth J. Reverri, nhà nghiên cứu khoa học cấp cao tại Abbott và hội viên danh dự của Viện Hàn lâm Dinh dưỡng và Tiết chế Mỹ, cho biết: “HMO là một dưỡng chất độc đáo giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tạo nền tảng cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cân bằng. Những công thức tiên tiến hiện nay bổ sung nhiều loại HMO nhằm phản ánh sự phong phú tự nhiên, từ đó hỗ trợ toàn diện cho hệ tiêu hóa, miễn dịch và phát triển trí não”.