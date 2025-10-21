BYD Dolphin bản mới nâng cấp ngoại hình, tăng phạm vi hoạt động

Bản nâng cấp của BYD Dolphin dự kiến ra mắt vào năm sau, có đèn pha mỏng hơn, sử dụng pin dung lượng cao hơn.

Theo Car News China, một nguyên mẫu BYD Dolphin bản nâng cấp đang được cho chạy thử trên đường phố Trung Quốc, tất nhiên đi kèm lớp ngụy trang kỹ lưỡng. Dù vậy, các hình ảnh vẫn cho thấy một vài nâng cấp đáng kể trên mẫu hatchback thuần điện nhỏ gọn bán chạy hàng đầu thị trường Trung Quốc.

Nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết BYD Dolphin mới có thể sẽ ứng dụng công nghệ Cell-To-Body của BYD, đi kèm hệ thống treo sau cải tiến - có thể là loại 4 liên kết hoặc thậm chí 5 liên kết.

Các báo cáo cho thấy BYD Dolphin mới có thể được bổ sung tùy chọn dẫn động cầu sau, thêm cốp trước, động cơ mạnh mẽ hơn và gói pin dung lượng cao hơn. Tin đồn cho rằng phiên bản dẫn động cầu sau của BYD Dolphin sẽ ra mắt vào quý II/2026, cùng với biến thể hybrid tầm xa.

BYD Dolphin 2026 ở bản cao cấp nhất có thể đạt phạm vi hoạt động trên 520 km/lần sạc, công bố theo chu trình CLTC. Mẫu xe này sử dụng pin Blade 2.0 của BYD, khả năng chịu lạnh được cải thiện và có thể duy trì 82% dung lượng khả dụng ở nhiệt độ -30 độ C.

Nội thất được cho là sẽ đơn giản hơn. Ghế ngồi 2 tông màu, màn hình cảm ứng đặt nổi. Xe có thể được trang bị hệ thống DiLink 5.0 kèm chip Qualcomm 8295, phản hồi giọng nói trong 0,8 giây với tùy chọn hỗ trợ người lái L2+.

Ngoại thất BYD Dolphin mới tuân theo ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics cua hãng, đèn pha mỏng hơn, hốc gió nhỏ hơn còn đuôi xe cũng được chỉnh sửa nhẹ về ngoại hình.

Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Dolphin giữ nguyên, lần lượt 4.280 x 1.770 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Thời gian ra mắt dự kiến trong khoảng tháng 6-8/2026, giá bán dao động 99.800-129.800 NDT (khoảng 14.000 đến 18.200 USD ).

Theo Car News China, doanh số BYD Dolphin riêng trong tháng 9 tại Trung Quốc đạt 21.888 xe, cao nhất phân khúc xe điện nhỏ gọn.

BYD Dolphin ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào tháng 6/2024, có duy nhất phiên bản GLX kèm giá bán 659 triệu đồng.

Motor điện trang bị trên Dolphin cho công suất tối đa 94 mã lực, mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Phạm vi hoạt động tối đa của BYD Dolphin là 405 km/lần sạc.