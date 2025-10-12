BYD Sealion 6 bị khai tử?

Dù đang bán chạy, dây chuyền sản xuất BYD Sealion 6 - hay BYD Song Plus ở Trung Quốc - bị đồn đoán sẽ sớm dừng lại. BYD gián tiếp xác nhận thông tin này.

Theo Car News China, Internet đang lan truyền các thông tin cho rằng BYD Sealion 6 – hay có tên BYD Song Plus tại thị trường Trung Quốc – sẽ sớm bị dừng sản xuất. Trả lời trang tin 21st Century Business Herald, BYD gián tiếp xác nhận thông tin trên, cho rằng động thái này phản ánh quá trình chuyển đổi sản phẩm bình thường.

BYD Sealion 6 đã bán được hơn 1,57 triệu xe trên toàn cầu. Khi Sealion 6 bị “khai tử”, mẫu xe kế nhiệm trực tiếp sẽ là BYD Sealion 06.

BYD lần đầu ra mắt Sealion 6 vào năm 2021. Mẫu xe này thuộc dòng sản phẩm Ocean của BYD và định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Tính đến hết tháng 5, tổng doanh số tích lũy của nhóm xe Ocean thương hiệu BYD đạt 4,85 triệu xe, Song Plus/Sealion 6 đóng góp một phần đáng kể.

Các tài liệu nội bộ rò rỉ cho thấy dây chuyền sản xuất Song Plus tại Trung Quốc sẽ kết thúc ngay khi BYD hoàn thành “dọn kho” nguyên liệu. Hãng xe Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, ngoài xác nhận quá trình chuyển đổi từ Sealion 6/Song Plus sang BYD Sealion 06.

BYD Sealion 6 là xe hybrid đầu tiên của BYD tại Việt Nam. Ảnh: BYD.

Giới phân tích cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cấu trúc thương hiệu kép của BYD, giúp tách biệt rõ ràng 2 dòng sản phẩm Dynasty và Ocean. Tên gọi Song Plus có thể sớm rời khỏi thị trường Trung Quốc, nhưng Sealion 6/06 dự kiến vẫn tiếp tục được bán cho khách hàng nước ngoài.

Dữ liệu do Car News China chia sẻ cho thấy BYD Sealion 6 là mẫu xe xuất khẩu hàng đầu của BYD trong 8 tháng đầu năm với tổng cộng 166.699 xe đã rời cảng Trung Quốc.

Cái tên kế nhiệm trực tiếp cho Song Plus/Sealion 6 sẽ là BYD Sealion 06, vừa ra mắt hồi tháng 7. Xe có cả phiên bản hybrid cắm sạc (DM-i) và thuần điện (EV). Giá bán của BYD Sealion 06 DM-i dao động 139.800-156.800 NDT (khoảng 19.100- 21.400 USD ), còn bản thuần điện có giá 143.800-163.800 NDT (khoảng 19.700- 22.500 USD ).

BYD Sealion 06 sẽ là mẫu xe thay thế cho Song Plus/Sealion 6. Ảnh: BYD.

So với Song Plus/Sealion 6, kích thước của BYD Sealion 06 nhỉnh hơn đôi chút. Các chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.810 x 1.920 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm.

BYD Sealion 06 bản PHEV sử dụng hệ truyền động DM-i thế hệ thứ năm của BYD, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện 160 kW, sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp đến 1.670 km. Phiên bản thuần điện của xe được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, hệ truyền động 12 trong một và hỗ trợ công suất sạc tối đa 237 kW.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 ra mắt khách Việt hồi tháng 4, gồm 2 phiên bản PHEV với giá bán lần lượt 839 triệu và 936 triệu đồng. Đây là mẫu xe hybrid cắm sạc đầu tiên của thương hiệu ôtô Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Trước Sealion 6, danh mục ôtô của BYD ở nước ta gồm toàn các mẫu xe thuần điện.