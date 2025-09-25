Hầu hết trường hợp ung thư cổ tử cung đều có liên quan đến virus HPV, đặc biệt là các chủng có nguy cơ cao. Vậy những trường hợp nào dễ nhiễm HPV gây ung thư cổ tử cung?

Virus HPV là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung.

Virus HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây ra ung thư cổ tử cung. Hầu hết trường hợp ung thư cổ tử cung đều có liên quan đến virus này, đặc biệt là các chủng nguy cơ cao như HPV 16 và HPV 18.

Virus HPV có thể gây ra hoặc không gây ra các dấu hiệu hoặc triệu chứng tùy thuộc vào loại HPV đã lây nhiễm và vị trí nhiễm trùng. Ở hầu hết, hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể tự loại bỏ hoặc kiểm soát nhiễm trùng HPV. Tuy nhiên, đôi khi tình trạng nhiễm trùng không biến mất và một số người có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến HPV.

Khi nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài trong nhiều năm, nó dẫn đến những thay đổi trong tế bào cổ tử cung dẫn đến tổn thương tiền ung thư. Nếu tổn thương tiền ung thư không được phát hiện và loại bỏ, cuối cùng nó có thể phát triển thành ung thư cổ tử cung.

Những người hoạt động tình dục khi còn trẻ hoặc có nhiều bạn tình có nhiều khả năng bị nhiễm loại HPV có nguy cơ cao.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm HPV gây ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, có một số yếu tố nguy cơ khiến người bị nhiễm HPV nguy cơ cao ở cổ tử cung có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn bao gồm:

Người có hệ miễn dịch suy yếu

Hệ miễn dịch suy yếu làm giảm khả năng chống lại nhiễm trùng HPV của cơ thể. Nhiễm trùng HPV có nhiều khả năng dai dẳng và tiến triển thành ung thư ở những người bị suy giảm miễn dịch hơn so với những người không bị suy giảm miễn dịch.

Chúng ta có thể bị suy giảm miễn dịch nếu:

Bị nhiễm HIV hoặc một căn bệnh khác làm suy yếu hệ thống miễn dịch;

Dùng thuốc để ức chế phản ứng miễn dịch như để ngăn ngừa đào thải cơ quan sau khi cấy ghép, để điều trị bệnh tự miễn hoặc để điều trị ung thư.

Hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc lá thụ động

Những người hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc lá thụ động có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn. Nguy cơ này càng tăng khi người đó hút thuốc hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động nhiều hơn.

Yếu tố sinh sản

Việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống và sinh nhiều con đều có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Nguyên nhân của những mối liên quan này vẫn chưa được hiểu rõ.

Béo phì

Việc tầm soát ung thư cổ tử cung có thể khó khăn hơn ở những người béo phì dẫn đến việc phát hiện tiền ung thư thấp hơn và nguy cơ ung thư cao hơn.

Phụ nữ có quan hệ tình dục sớm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), độ tuổi phụ nữ bắt đầu quan hệ tình dục cũng được coi là yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung vì tổn thương có thể gây ra cho cổ tử cung vào thời điểm nó vẫn đang phát triển. Nguy cơ nhiễm HPV và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ bắt đầu quan hệ tình dục khoảng 15 tuổi đã được chứng minh là cao gấp đôi so với những người quan hệ tình dục sau 20 tuổi.

Tiêm vaccine HPV là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa nhiễm các chủng HPV gây ung thư.

Biện pháp phòng ngừa nhiễm HPV và ung thư cổ tử cung

Tiêm vaccine HPV

Đây là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa nhiễm các chủng HPV gây ung thư. Vaccine phòng ngừa HPV được chấp thuận sử dụng cho cả nam và nữ, chủ yếu là bé trai và bé gái. Tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch giúp bảo vệ trẻ em khỏi các loại HPV niêm mạc phổ biến nhất có thể gây ra mụn cóc sinh dục và ung thư sau này.

Sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ

Vì vaccine HPV không bảo vệ chống lại tất cả loại HPV có thể gây ung thư, việc sàng lọc định kỳ vẫn rất quan trọng. Hai xét nghiệm sàng lọc được sử dụng rộng rãi là xét nghiệm HPV và xét nghiệm tế bào học (còn gọi là xét nghiệm Pap hoặc xét nghiệm Pap smear). Các xét nghiệm này có thể phát hiện nhiễm HPV nguy cơ cao, thay đổi tế bào bất thường và tiền ung thư và được điều trị trước khi chúng chuyển thành ung thư.

Quan hệ tình dục an toàn

Sử dụng bao cao su đúng cách có tác dụng phòng ngừa một số bệnh lây truyền qua đường tình dục và giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV tuy nhiên không thể bảo vệ hoàn toàn vì virus có thể tồn tại ở những vùng da không được che phủ.

Nên tránh hoàn toàn mọi tiếp xúc với các vùng cơ thể có khả năng bị nhiễm trùng (như miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục). Hạn chế số lượng bạn tình và tránh quan hệ tình dục với những người đã có nhiều bạn tình khác để giảm nguy cơ phơi nhiễm HPV sinh dục.

Duy trì lối sống lành mạnh

Ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, tránh hít phải khói thuốc lá, giữ tinh thần thoải mái... để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.