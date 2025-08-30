Cái ôm phút gặp lại đồng nghiệp 10 năm trước trong đoàn diễu binh

Dù trời mưa, chị Lê Chanh thức cả đêm, hồi hộp chờ ở điểm đổ quân để gặp lại chiến sĩ Phạm Thị Thảo - người từng là đồng nghiệp với chị 10 năm trước. Cả hai ôm chầm lấy nhau phút hội ngộ.

Chị Lê Chanh và chiến sĩ Phạm Thị Thảo vui mừng trong phút giây hội ngộ. Ảnh: Châu Sa.

Hơn 3h sáng 30/8 trên phố Thụy Khuê (Hà Nội), chị Lê Chanh hồi hộp không yên, chốc chốc lại nhìn về phía xa con đường để ngóng đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh A80 tập kết ở điểm đổ quân này. Từ xã Đông Anh lên trung tâm Hà Nội từ tối hôm trước, chị đội mưa, chờ đợi suốt nhiều tiếng để gặp những người em thân thiết.

Gần 4h, chị Chanh vỡ oà hạnh phúc khi thấy đồng nghiệp cách đây 10 năm - chiến sĩ Phạm Thị Thảo (28 tuổi, quê Ninh Bình) - giữa hàng trăm chiến sĩ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, xúc động nghẹn ngào.

“Em ấy từng làm việc cùng tôi ở một khách sạn. Gia đình có truyền thống quân đội, nên sau đó em chuyển ngành. Hôm nay, em ấy cũng không biết tôi đến đây chờ gặp, là bất ngờ tôi dành cho em”, chị Chanh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hỏi thăm chị Chanh vẫn mạnh khỏe, chiến sĩ Thảo vui mừng, chỉ kịp hỏi han thêm mấy câu rồi nhanh chóng trở về làm nhiệm vụ.

Ngoài đồng chí Thảo, chị Chanh còn có hai người em khác cũng tham gia đoàn diễu binh A80. Chị tự hào khi những người thân quen của mình đóng góp cho sự thành công của ngày hội đất nước.

Xúc động, nghẹn ngào cũng là tâm trạng chung của nhiều người khi đứng chờ nhiều tiếng ở các điểm tập kết để được gặp gỡ chồng, người yêu, con gái là chiến sĩ diễu binh.

Mộng Huyền và Công Quân "tán đổ" nhau từ dịp A50. Ảnh: Ngọc Bích.

Mộng Huyền (hiện sinh sống tại TP.HCM) đáp chuyến bay đến Hà Nội vào sáng ngày 29/8. Đến 18h30, cô đã chọn cho mình một chỗ ngồi tại điểm tập kết trên đường Trần Khánh Dư để chờ bạn trai Công Quân - chiến sĩ khối Sĩ quan Lục quân. Cả hai vô tình gặp và nên duyên với nhau từ dịp lễ A50.

Sau buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước, Huyền và Quân đã gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi trước khi anh lên xe về lại đơn vị.

Tại điểm tập kết công viên Thống Nhất, bà Hồng Hạnh (hiện sinh sống tại Hưng Yên) tranh thủ "khăn gói" lên Hà Nội xem buổi tổng duyệt. Bà vui mừng khi được gặp lại con mình, Thành Trung (sinh năm 2006), chiến sĩ khối Hậu cần kỹ thuật Công an Nhân dân, sau 4 tháng.

Bà Hạnh càng tự hào hơn khi thấy con trai rắn rỏi, sải bước trong đoàn diễu binh hùng tráng. "Tôi chỉ mong bắt tay con nên đã ngồi đợi sẵn ở điểm tập kết cuối, dù đây là vị trí không thuận lợi để xem diễu binh. Trong suốt thời gian huấn luyện, Thành Trung trông rắn rỏi, trưởng thành hơn do điều kiện sinh hoạt đảm bảo sức khỏe của các chiến sĩ", bà vui mừng nói.

Gia đình bà Hồng Hạnh vui mừng khi được gặp lại con mình sau nhiều tháng trời. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ đầu tháng 5 đến nay, chị Hoa Ánh (quê Hà Tĩnh) cũng chưa có cơ hội gặp chồng mình, anh Hải Anh - quản lý khối K14 nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Trước đó, chị đã xem 2 buổi tổng hợp luyện nhưng đều chưa gặp được anh. Do đó, cảm xúc hồi hộp khi sắp được đoàn tụ cùng chồng dâng trào trong chị.

Còn tại sân vận động Quần Ngựa, sau khi các khối diễu binh, diễu hành tập kết về, không khí bên ngoài trở nên náo nhiệt và đầy xúc động. Một số chiến sĩ được phép ra gặp người thân, người yêu, bạn bè đã chờ đợi từ sớm.

Chiến sĩ Cao Văn Diện, khối trưởng khối chiến sĩ Phòng Hóa - Binh chủng Hóa học cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi gặp vợ con, chị Nguyễn Thùy Trang và bé Bắp mới 13 tháng tuổi, sau buổi tổng duyệt ngày 30/8.

Đã 3 tháng qua, bé chưa được gặp bố nên hai cha con bịn rịn, quấn chặt lấy nhau khiến ai chứng kiến cũng thấy nghẹn ngào.

"Dù chăm con một mình cũng có lúc vất vả, đôi khi nhớ chồng đến quay quắt, nhưng tôi luôn thấy tự hào. Anh được góp sức dù nhỏ bé cho ngày lễ lớn của dân tộc cũng đều là niềm vinh dự của cả gia đình", chị nói.

Chiến sĩ Cao Văn Diện ôm hôn con sau 3 tháng xa cách. Ảnh: Trần Hiền.

Trong giây phút được gặp lại mẹ và hai con sau nhiều tháng xa nhà, quân nhân Tống Thị Thu Hà, khối nữ Chiến sĩ biệt động, cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc và xúc động. Trước hàng rào sân vận động Quần Ngựa, nữ chiến sĩ nhanh chạy về phía gia đình, ôm chặt mẹ trong vòng tay.

Bà Lý Thị Lương, mẹ chiến sĩ Hà, chia sẻ để được gặp con gái, cả gia đình đã bắt xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều hôm 29/8. Bà không dám lên khu trung tâm xem diễu binh vì sợ tắc đường và chỉ mong đến gần địa điểm tập kết để không bỏ lỡ cơ hội gặp con.

"Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, lần này lại vắng nhà nhiều tháng liền, tôi thương và nhớ con lắm. Chỉ cần gặp vài phút thôi cũng thấy mãn nguyện", bà nghẹn ngào.

Quân nhân Thu Hà xúc động trong khoảnh khắc gặp lại gia đình tại sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Trần Hiền.