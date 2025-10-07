Cận cảnh ca mổ cứu cô gái bị gãy khung chậu kiểu 'gió thổi'

Bác sĩ Trần Quang Khanh, khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương Chỉnh hình, cho biết bệnh nhân bị gãy khung chậu kiểu “gió thổi”, dạng chấn thương năng lượng cao, chiếm khoảng 6% các ca gãy khung chậu. Tổn thương khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, làm mất vững toàn bộ vòng chậu và đe dọa tính mạng người bệnh. Sau nhiều giờ phẫu thuật liên chuyên khoa, ê-kíp đã cầm máu, kiểm soát sốc và cố định vững cấu trúc khung chậu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.