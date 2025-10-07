Sau 2 ngày sốt, bé gái 6 tuổi rơi vào nguy kịch

Bé gái bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nặng, tim gần như ngừng hoạt động. Sau gần ba tuần chạy ECMO và hơn hai tháng điều trị, bệnh nhi hồi sinh kỳ diệu.

Bệnh nhi được lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), bệnh nhi P.N.Q. (ngụ xã An Phú Tây) phát bệnh khi về quê Bến Tre chơi. Ngày đầu, trẻ chỉ sốt nhẹ 3-4 lần, mệt, nhức đầu và ói. Sang ngày thứ hai, tình trạng chuyển nặng nhanh, nôn ói nhiều, mệt, đau ngực, tay chân lạnh.

Ngay lập tức, gia đình đưa bé vào bệnh viện địa phương. Lúc này, bé đã rơi vào sốc, huyết áp khó đo, rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch (adrenaline, dobutamine, noradrenaline) rồi chuyển khẩn cấp lên tuyến trên.

Khi nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, môi tái, chi lạnh, huyết áp khó đo, mạch quay yếu, nhịp tim nhanh thất 180-220 lần/phút, huyết áp chỉ còn 60/40 mmHg. Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu (EF) chỉ còn 24-28% (bình thường 60-80%), các chỉ số men tim tăng cao, chứng tỏ cơ tim bị tổn thương nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng. Dù đã dùng thuốc chống loạn nhịp và vận mạch liều cao, tình trạng huyết động của trẻ không cải thiện. Ê-kíp lập tức thực hiện ECMO khẩn cấp - kỹ thuật “thay tim, thay phổi tạm thời” nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Bác sĩ tiến hành đặt ống dẫn vào động mạch và tĩnh mạch cảnh trong bên phải, kết nối hệ thống ECMO chế độ V-A. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được truyền máu, tiểu cầu, điều chỉnh điện giải, dùng thuốc chống đông heparin, lợi tiểu giảm tải thất trái và kháng sinh điều trị bội nhiễm phổi.

Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến phức tạp khi trẻ xuất hiện suy đa cơ quan, tổn thương gan và thận nặng. Các bác sĩ phải lọc máu liên tục 6 đợt, truyền thuốc hỗ trợ gan (NAC, vitamin K1) và điều chỉnh toan kiềm.

Bác sĩ Tiến cho biết sau gần 3 tuần chạy ECMO, tim bệnh nhi bắt đầu phục hồi, rối loạn nhịp chuyển sang nhịp xoang bình thường, chức năng tim (EF) cải thiện lên 50-55%, huyết áp ổn định. Khi thử nghiệm cai ECMO, tim hoạt động tốt nên bé được rút ống mạch máu thành công. Sau đó, trẻ tiếp tục lọc máu 4 đợt, điều trị hỗ trợ gan thận và hồi phục hoàn toàn sau 2 tuần.

Dù vậy, bệnh nhi vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình cai máy thở. Sau gần 2 tháng, bé rút được nội khí quản, chuyển sang thở oxy qua cannula, rồi tự thở khí trời, tỉnh táo, ăn uống, tiểu tốt, nhịp tim trở về bình thường, chức năng gan thận phục hồi.

Theo bác sĩ Tiến, viêm cơ tim cấp thường xuất hiện sau khi nhiễm siêu vi, có thể gặp ở trẻ em và người lớn. Bệnh nguy hiểm vì diễn tiến nhanh, dễ nhầm với cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa do triệu chứng ban đầu chỉ là sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi, ói, đau bụng.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có biểu hiện mệt nhiều, da tái, tay chân lạnh, đau ngực hoặc ngất xỉu. Đây có thể là dấu hiệu sớm của viêm cơ tim cấp, cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch nhi để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.