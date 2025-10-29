Cận cảnh concept xe thể thao 2 cửa LFR của Lexus

|
Tại triển lãm ôtô Nhật Bản 2025 (JMS 2025), Lexus đã giới thiệu concept thể thao 2 cửa mang tên LFR. Mẫu xe từng xuất hiện tại triển lãm ôtô Monterey (California, Mỹ) vào tháng 8.
Mẫu xe mang thiết kế dáng coupe, là thế hệ tiếp theo của chiếc LFA từng được ra mắt với giá hơn 400.000 USD.
Đầu và phần nắp ca pô được kéo dài về phía trước, có 2 khe thoát gió 2 bên.
Cụm đèn dạng móc câu đặc trưng của thương hiệu vẫn xuất hiện trên chiếc LFR, cản trước to được thiết kế hầm hố với các khe tản nhiệt được làm từ carbon.
Phần mui tối màu vuốt ngược về sau tạo thành đuôi xe dáng Kammback. Thiết kế này gợi nhớ đến đàn anh LFA.
Đuôi xe vẫn xuất hiện cụm đèn hậu móc câu, được nối với nhau thành một dải LED chạy ngang thân xe. Bên dưới phần cản là tạo hình 2 khe gió cỡ lớn. Xe không có ống xả, nhiều khả năng sẽ được bổ sung ở bản thương mại.
Xe được trang bị bộ lốp trơn không gai từ Bridgestone, phía sau là kẹp phanh màu vàng. Ở bản được giới thiệu hồi tháng 8, thiết kế ốp mâm và màu sắc kẹp phanh được thay đổi. Nhiều khả năng khi có bản thương mại, đây sẽ là những tùy chọn được được Lexus cung cấp đến người dùng.
Vì là bản concept, chiếc siêu xe không có nội thật rõ ràng. Tuy nhiên nhìn từ bên ngoài vẫn thấy được phần gương chiếu hậu kỹ thuật số, 2 ngồi ngồi dáng thể thao và tựa đầu in logo thương hiệu.
Hiện chưa rõ nếu được sản xuất, LFR sẽ có sức mạnh ra sao. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là mẫu xe thể thao với sức mạnh lớn hơn đàn anh LFA, từng sở hữu máy V10, hút khí tự nhiên 4.8L.
