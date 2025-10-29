Cận cảnh concept xe thể thao 2 cửa LFR của Lexus

Xe được trang bị bộ lốp trơn không gai từ Bridgestone, phía sau là kẹp phanh màu vàng. Ở bản được giới thiệu hồi tháng 8, thiết kế ốp mâm và màu sắc kẹp phanh được thay đổi. Nhiều khả năng khi có bản thương mại, đây sẽ là những tùy chọn được được Lexus cung cấp đến người dùng.