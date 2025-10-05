Cận cảnh Subaru BRZ - 'Porsche 911 của châu Á'

|
BRZ là một cái tên không quá mới lạ với người mê xe thể thao. Đây là mẫu xe được "chấp bút" bởi cả Toyota và Subaru, với thiết kế tương đồng chiếc Toyota GR 86. Phiên bản trong bài được trang bị hộp số tự động. Phiên bản số sàn chỉ nhận đặt trước và bán với số lượng hạn chế.
|
Kích thước tổng thể của BRZ là 4.265 x 1.775 x 1.310 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.575 mm. Số đo này khá tương đồng chiếc BMW Z4 cùng phân khúc. Vì là xe thể thao, khoảng sáng gầm của BRZ chỉ 130 mm.
|
Ngay từ đầu xe, BRZ ghi điểm với vẻ ngoài "lowkey", không quá hào nhoáng hay góc cạnh.
|
Phần đuôi cũng khá hiền so với các đối thủ cùng phân khúc xe thể thao 2 cửa.
|
Điểm nổi bật của BRZ là phần ducktail nhô cao, kết hợp với cặp ống xả lớn ở phía dưới cản sau.
|
Cốp xe khá bé, được trang bị sẵn một bánh phụ lật ngược nhằm tăng không gian chứa đồ.
|
Thân xe không có nhiều chi tiết cắt xẻ hầm hố như những mẫu sedan thể thao khác. Gần hốc bánh trước có gắn logo Eyesight, cho thấy BRZ vẫn sở hữu đủ hệ thống an toàn đặc trưng của Subaru với các tính năng như phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo chuyển làn... Một số tính năng khác đáng chú ý gồm đèn pha liếc theo góc lái, cảnh báo điểm mù.
|
Xe sở hữu dàn chân 18 inch đi cùng bộ lốp Michelin 215/40 .
|
Bên trong khoang lái mang đậm cảm giác "hoài cổ" với thiết kế đơn giản. Dù được trang bị 4 ghế ngồi, chiếc xe chỉ thật sự phù hợp để ngồi ở hàng ghế phía trước đối với người thể hình lớn.
|
Khu vực táp lô không có nhiều điểm ấn tượng, đều làm từ nhựa. Vô lăng 3 chấu bọc da viền chỉ đỏ được tích hợp các nút chức năng đàm thoại. Để sử dụng Cruise Control, người lái có thể thao tác ở lẫy ngay dưới vô lăng.
|
Màn hình LCD kiểu cũ với các chức năng cơ bản, kết nối qua Android Auto có dây hay Bluetooth. Dù là xe số tự động, chiếc BRZ trên ảnh vẫn sở hữu cần số và phanh tay kiểu số sàn. Các phím chức năng xung quanh màn hình chính đều là dạng vật lý, cỡ lớn, đảm bảo giúp người lái thao tác chính xác.
|
Lối vào hàng 2 hẹp và cần di chuyển vị trí ghế phụ. Người cao trên 1,7 m khi ngồi vào hàng ghế phía sau gần như chạm trần xe, chân cũng không thể để thoải mái. Điều này cũng dễ hiểu bởi BRZ là chiếc coupe 2 cửa tập trung vào người lái.
|
Xe được trang bị động cơ boxer 2.4L đặt trước nhưng dẫn động cầu sau, cho công suất 233 mã lực, vận tốc tối đa đạt 226 km/h. Công suất không quá lớn nhưng với cấu hình động cơ cùng vô lăng và hệ thống treo chắc chắn, BRZ vẫn cho cảm giác tăng tốc tốt, dính ghế sau mỗi lần đạp ga.
|
Xe được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản là RWD 6AT và RWD 6MT. Giá của bản số tự động hiện khoảng 1,609 tỷ đồng, thấp hơn 200 triệu so với bản thế hệ trước.
|
Xe được đặt cùng nhóm thể thao gầm thấp 2 cửa với Porsche 718 Boxster hay BMW Z4 nhưng có mức giá thân thiện hơn.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.