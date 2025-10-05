Cận cảnh Subaru BRZ - 'Porsche 911 của châu Á'

BRZ là một cái tên không quá mới lạ với người mê xe thể thao. Đây là mẫu xe được "chấp bút" bởi cả Toyota và Subaru, với thiết kế tương đồng chiếc Toyota GR 86. Phiên bản trong bài được trang bị hộp số tự động. Phiên bản số sàn chỉ nhận đặt trước và bán với số lượng hạn chế.