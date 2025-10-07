Cảnh 'chung đụng' sân bay với idol khiến người Hàn Quốc mệt mỏi

Nhiều sân bay Hàn Quốc trở thành "sàn diễn" K-pop với fan và ống kính ken đặc. Tình trạng ùn ứ liên tiếp khiến dịch vụ chậm trễ, tạo ấn tượng không tốt với du khách.

Lisa (BlackPink) tại sân bay Incheon cho chuyến công tác đến Pháp, tháng 10/2021. Ảnh: Dispatch.

Mỗi khi sao K-pop xuất hiện ở sân bay Hàn Quốc, tình trạng hỗn loạn lại bùng phát ở các nhà ga. Sảnh khởi hành thường chật kín người hâm mộ, nhiếp ảnh gia và người hiếu kỳ, gây tắc nghẽn, bất tiện, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm cho hành khách thông thường. Cảnh tượng “phiền toái ở sân bay” này đã tồn tại nhiều năm, nhưng đến này vẫn chưa có giải pháp dứt điểm.

Theo The Korea Times, tháng 9, Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon triệu tập cuộc họp an toàn với các công ty an ninh tư nhân, đề nghị các đội quản lý nghệ sĩ nộp trước “kế hoạch di chuyển” khi đến/đi, đồng thời yêu cầu lực lượng an ninh siết chặt các quy định an toàn và quy chế sân bay trong công tác kiểm soát đám đông.

Ngày nay, sân bay không đơn thuần là điểm trung chuyển mà dần hóa thành "sàn diễn" tiếp thị. Nhiều nghệ sĩ chủ động công bố giờ bay để báo chí ghi hình “airport fashion” (thời trang sân bay) do thương hiệu tài trợ. Sức nóng càng tăng bởi đội ngũ nhiếp ảnh fan và “home master” dùng thiết bị cao cấp để chụp, bán ảnh, thậm chí có cáo buộc trả tiền để lấy thông tin chuyến bay.

Hệ quả là tình trạng đám đông va chạm với hành khách liên tục tái diễn.

Tháng 3, tại sân bay Gimpo, phóng viên và người hâm mộ vây kín nhóm nữ tân binh Hearts2Hearts, chắn lối di chuyển của người khác, khiến một hành khách bức xúc hét: “Chúng tôi cũng phải lên máy bay!”. Đoạn clip lan truyền mạnh, đồng thời khiến nhiều người đặt câu hỏi: đâu là ranh giới giữa quyền tiếp cận thần tượng và quyền đi lại an toàn của công chúng?

Vệ sĩ của diễn viên Byeon Woo-seok chiếu đèn flash vào hành khách tại Sân bay Quốc tế Incheon (12/7/2024). Ảnh: X.

Thậm chí, một số vụ việc kéo theo hệ quả pháp lý. Hai vệ sĩ hộ tống diễn viên Byeon Woo-seok sang Nhật bị truy tố vì vi phạm Luật Dịch vụ An ninh. Họ rọi đèn mạnh vào hành khách và kiểm tra thẻ lên máy bay trái phép nhằm ngăn chụp ảnh bên ngoài phòng chờ hãng Korean Air.

Ngày 2/10, Tòa quận Incheon tuyên phạt một vệ sĩ và công ty bảo vệ mỗi bên 1 triệu won (khoảng 720 USD ). Thẩm phán Shin Heung-ho nhận định hành vi rọi đèn cấu thành sử dụng vũ lực vượt quá phạm vi bảo vệ, chiếu vào người không đe dọa chỉ vì họ chụp ảnh là không phù hợp.

Tòa đưa ra gợi ý, nếu muốn hạn chế quay phim quá mức, hãy giữ kín lịch trình, người nổi tiếng có thể đội mũ, đeo khẩu trang và đi lối vắng. Nhưng thực tế, Byeon lại công khai lịch và đi qua khu vực đông fan, “gần như một buổi họp fan”.

Từ góc nhìn du lịch, câu chuyện không chỉ là ứng xử giữa fan - nghệ sĩ - an ninh, mà còn là chất lượng dịch vụ tại cửa ngõ đón khách quốc tế. Mỗi phút tắc nghẽn ở sảnh bay là mỗi điểm trừ cho trải nghiệm “first impression” (ấn tượng đầu tiên) của du khách: xếp hàng lâu hơn, khó tiếp cận quầy thủ tục, tâm lý căng thẳng trước giờ bay.

Trong lúc yêu cầu nộp “kế hoạch di chuyển” tiếp tục được cân nhắc, tranh luận vẫn xoay quanh bài toán cân bằng: an toàn công cộng và hình ảnh du lịch, quyền riêng tư và nhu cầu tiếp thị của nghệ sĩ. Cho đến nay, chưa có phương án nào được xem là “chốt hạ” cho bài toán hỗn loạn sân bay vì K-pop.