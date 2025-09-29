Cảnh tan hoang tại biển Thiên Cầm sau bão số 1 càn quét

Sau nhiều giờ bão số 10 càn quét vùng biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), ghi nhận vào sáng ngày 29/9, hàng loạt nhà hàng, quán ăn ven biển bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng nặng.
Trong vòng một tháng, vùng biển Thiên Cầm hứng chịu hai trận bão liên tiếp. Trước đó, bão số 5 cũng đã tàn phá khu vực này nặng nề, gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, nhà cửa và tàu thuyền của ngư dân.
Chưa kịp khôi phục hoàn toàn sau bão số 5, người dân nơi đây lại tiếp tục đối mặt với sức tàn phá khốc liệt của bão số 10. Nhiều nhà hàng bị bão quật tan nát, đổ sập.
Tuyến đường tại khu du lịch Thiên Cầm, cây cối gãy đổ, nhiều mái tôn bị gió quật bay ra giữa đường.
Một khu lưu trú của lực lượng chức năng tại khu du lịch Thiên Cầm đã bị bão thổi bay toàn bộ mái tôn, phần tường nhà cũng bị đổ sập, gây thiệt hại nặng nề.
"Cơn bão số 5 vừa qua khiến chúng tôi thiệt hại hơn 80 triệu đồng, vừa mới khắc phục xong. Đến nay tiếp tục hứng chịu bão số 10, toàn bộ nhà hàng bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình bị va đập đã gãy đổ, ước tính thiệt hại đợt này trên 100 triệu đồng", anh Nguyễn Văn Ninh, một chủ nhà hàng cho biết.
Nhiều mái nhà của các trụ sở tại khu du lịch Thiên Cầm cũng bị tốc mái.
Người dân địa phương đánh giá đây là cơn bão lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Trận bão số 5 trước đó cũng gây ảnh hưởng nặng nề, nhưng sức tàn phá của bão số 10 được cho là nghiêm trọng và khốc liệt hơn nhiều.
Lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm cho biết ngay sau khi bão tan, các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để hỗ trợ người dân trong việc khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống. Đồng thời, chính quyền cũng đang tập trung rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
