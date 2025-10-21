CEO Ferrari nói lý do khách hàng phải đợi 2 năm mới được nhận xe

Người đứng đầu hãng siêu xe Italy tin rằng 20-24 tháng là thời gian chờ nhận xe lý tưởng nhất.

Theo Motor1, khách hàng của Ferrari vốn từ lâu đã quen thuộc với sự kiên nhẫn, bởi phải mất nhiều tháng chờ đợi từ thời điểm đặt hàng đến ngày giao xe.

Toàn bộ số xe Ferrari có thể sản xuất trong năm sau đã có chủ, đồng nghĩa những đơn đặt hàng mới sẽ chỉ được giao vào khoảng năm 2027.

Dù vậy, bản thân Ferrari hiểu rõ hãng siêu xe Italy phải hành động thận trọng để tránh làm phật lòng những khách hàng thiếu kiên nhẫn.

CEO Benedetto Vigna của Ferrari tin rằng thời gian chờ lý tưởng nhất là 20-24 tháng. Bất kỳ khoảng thời gian chờ đợi nào dài hơn đều có nguy cơ khiến khách hàng không hài lòng, đặc biệt ở những người lần đầu mua xe Ferrari.

Ferrari gần đây liên tiếp phá vỡ kỷ lục doanh số của năm trước. Dù vậy, CEO Benedetto Vigna vẫn nhấn mạnh sự quan trọng của tính khan hiếm. Cho đến năm 2030, Ferrari dự kiến tung ra 20 siêu xe mới, bao gồm mẫu xe thuần điện đầu tiên mang tên Elettrica.

Chuyên trang Motor1 lưu ý danh mục sản phẩm dày thêm không đồng nghĩa doanh số thường niên của Ferrari sẽ tăng vọt vào cuối thập kỷ.

Thay vì tung ra thị trường các sản phẩm với số lượng lớn, hãng siêu xe Italy tin rằng việc sở hữu nhiều mẫu xe sản xuất hạn chế sẽ tốt hơn danh mục một vài mẫu xe nhưng sản xuất quy mô lớn.

Bất chấp quan điểm này, việc Ferrari có thể vượt qua kỷ lục doanh số 13.752 xe xác lập hồi năm ngoái chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ferrari hiện sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bậc nhất lịch sử thương hiệu, bao gồm nhiều lựa chọn động cơ V6, V8, V12, xe hybrid cắm sạc bên cạnh mẫu SUV Purosangue. Nhờ sự có mặt của siêu xe điện Elettrica, Ferrari cũng có thể mở rộng tệp khách hàng.

Chuyên trang Motor1 cho rằng xe siêu sang thường có độ tin cậy không cao, nhưng hơn 90% tổng số xe Ferrari từng được sản xuất vẫn còn lăn bánh trên đường phố.

Nhiều chiếc trong số này tồn tại nhờ các gói hậu mãi toàn diện. Chẳng hạn, chương trình Power Hybrid kéo dài thời gian bảo hành nhà máy lên thành 16 năm, sẽ thay thế miễn phí toàn bộ xe cho khách hàng nếu pin bị hỏng.