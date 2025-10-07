Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO Mỹ đeo đồng hồ từ 150 USD, chuộng Apple Watch

  Thứ ba, 7/10/2025 07:04 (GMT+7)
Trong khi Bobby Mollins, “ngôi sao đang lên” của ngành tài chính, chọn Omega giá khoảng 8.000 USD, CEO công nghệ Chase Dwyer lại yêu thích mẫu Vaer có giá chỉ dưới 1.000 USD.

Trên cổ tay của những người đàn ông thành đạt, đồng hồ không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ và lối sống mà còn là dấu hiệu của địa vị xã hội. Mỗi người lại có lý do riêng để chọn cho mình một cỗ máy thời gian phù hợp, có người yêu thích sự bền bỉ, có người đơn giản chỉ vì “hợp với mọi bộ đồ”. Dưới đây là những mẫu đồng hồ được giới đầu tư, doanh nhân và nhà sáng lập công nghệ lựa chọn, theo tổng hợp của Business Insider. Ảnh: Fratello Watches.

Bobby Mollins (35 tuổi), Giám đốc bộ phận nghiên cứu Internet tại Gordon Haskett, từng được Business Insider vinh danh là “ngôi sao đang lên” của ngành tài chính, sở hữu khá nhiều đồng hồ, nhưng chiếc Omega Seamaster Planet Ocean có giá khoảng 8.000 USD là món anh yêu thích nhất. “Đây là chiếc tôi chọn để đeo hàng ngày. Tôi muốn thứ gì đó hiện đại, chắc chắn, nặng và có khả năng chống từ tốt hơn Rolex Submariner”, Mollins chia sẻ. Anh cũng đánh giá cao sự linh hoạt của mẫu Omega khi có thể phối cùng nhiều phong cách trang phục khác nhau. Ảnh: Hodinkee,

Với Antonio White (38 tuổi), người từng làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ trước khi sáng lập công ty phát triển thương hiệu 480 Advisors, đồng hồ là món phụ kiện có thể thay đổi tùy hoàn cảnh. Anh thường luân phiên giữa hai chiếc Apple Watch cho các buổi tập luyện, thi đấu thể thao và Nixon Time Teller màu vàng có giá 150 USD khi ra ngoài. “Chiếc Nixon này theo tôi hơn 10 năm rồi. Thiết kế cổ điển pha nét hiện đại khiến nó dễ phối với cả đồ thường lẫn đồ lịch sự. Hơn nữa, khi đi công tác, nếu có lỡ thất lạc thì tôi cũng không quá tiếc”, White nói. Ảnh: Nixon.

Alex Nicoll (30 tuổi), từng làm việc cho các tập đoàn Fortune 500, nay là nhà sáng tạo nội dung về thời trang nam. Anh cho biết chiếc đồng hồ được anh đeo nhiều nhất cũng là món đắt nhất trong bộ sưu tập là Citizen Super Titanium, có khoảng 650 USD. “Đây là phiên bản khá dễ tiếp cận với đại đa số đàn ông. Tôi thích mặt số xanh lam và cách nó tạo điểm nhấn cho trang phục. Ai gặp tôi cũng khen chiếc đồng hồ này”, Nicoll nói. Ảnh: Citizen.

Samuel Garcia (31 tuổi), đối tác tại quỹ đầu tư Amplo, hiếm khi đeo đồng hồ, nhưng nếu có thì đó chắc chắn là Apple Watch. “Với tôi, đây là thiết bị phục vụ chức năng nhiều hơn là thời trang. Tôi dùng nó để theo dõi nhịp tim, đặc biệt khi thấy nhiều người trẻ gặp vấn đề tim mạch. Tôi muốn chủ động kiểm soát sức khỏe”, Garcia chia sẻ. Tùy phiên bản, Apple Watch có giá dao động 249-799 USD. Ảnh: Digital Trends.

Brannon Jones (31 tuổi), đối tác tại AlleyCorp, cũng là “ngôi sao đang lên” trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểmm sở hữu nhiều đồng hồ, từ Citizen đến Breitling. Nhưng lựa chọn yêu thích của anh là Tudor Black Bay 58, có giá khoảng 4.500 USD. “Đó là chiếc đồng hồ đẹp nhưng không quá đắt đến mức khiến bạn phải lo sợ làm trầy,” anh nói. Các mẫu Tudor Black Bay hiện có giá 3.950-34.800 USD, tùy phiên bản. Anh đánh giá cao thiết kể cổ điển và dễ phối đồ của dòng máy này. Ảnh: Hodinkee.

Với Chase Dwyer (28 tuổi), CEO của Carbon Ridge, startup phát triển công nghệ thu giữ carbon cho ngành hàng hải, đồng hồ yêu thích đến từ thương hiệu Vaer. Vaer được sáng lập bởi hai vận động viên lướt sóng ở Venice (California, Mỹ), cách văn phòng của Dwyer chỉ vài dặm. “Giá thành hợp lý, bền và chất lượng tốt. Tôi đeo chúng hầu như cả ngày, kể cả khi cuộc họp, ăn tối hay khi xuống xưởng tàu”, anh nói. Đồng hồ Vaer hiện được bán với mức giá 179-1.099 USD. Ảnh: VAER Watches.

