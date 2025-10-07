CEO Mỹ đeo đồng hồ từ 150 USD, chuộng Apple Watch

Với Antonio White (38 tuổi), người từng làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ trước khi sáng lập công ty phát triển thương hiệu 480 Advisors, đồng hồ là món phụ kiện có thể thay đổi tùy hoàn cảnh. Anh thường luân phiên giữa hai chiếc Apple Watch cho các buổi tập luyện, thi đấu thể thao và Nixon Time Teller màu vàng có giá 150 USD khi ra ngoài. “Chiếc Nixon này theo tôi hơn 10 năm rồi. Thiết kế cổ điển pha nét hiện đại khiến nó dễ phối với cả đồ thường lẫn đồ lịch sự. Hơn nữa, khi đi công tác, nếu có lỡ thất lạc thì tôi cũng không quá tiếc”, White nói. Ảnh: Nixon.