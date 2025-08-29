'Cháy hàng' 3.000 áo yêu nước chỉ sau 3 ngày

Nhiều chủ shop trẻ Hà Nội ghi nhận doanh số đồ thời trang yêu nước tăng mạnh dịp 2/9, nhưng cũng đối mặt với khó nhăn khi phải cạnh tranh gay gắt và trở ngại vận chuyển do mưa bão.

Dù cháy hàng, cửa hàng của trưởng bộ phận Ngọc Diệp chịu áp lực lớn về vận chuyển do bão Kajiki. Ảnh: NVCC.

Trong vòng 3 ngày, cửa hàng thời trang City Cycle tại Hà Nội, do Ngọc Diệp, Trưởng bộ phận kế hoạch và truyền thông thương hiệu, đã bán hết 3.000 chiếc áo thun in chữ “Việt Nam”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Diệp cho biết ban đầu team chỉ định sản xuất khoảng 300 chiếc áo như một bộ sưu tập nhỏ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Tuy nhiên, nhu cầu tăng vọt ngay từ những ngày đầu đã khiến cửa hàng phải liên tục restock, nâng tổng số lên 3.000 chiếc và nhanh chóng “sold out” chỉ sau vài ngày.

Các sản phẩm mừng lễ có giá dao động 195.000-295.000 đồng, trong đó áo in chữ Việt Nam thu hút nhiều sự quan tâm nhất, đặc biệt từ nhóm khách hàng trẻ trong độ tuổi 18-24.

Không riêng của hàng của Ngọc Diệp, bức tranh chung cũng cho thấy sức nóng của thị trường. Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn về sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến Quốc khánh 2/9 (23/7-23/8/2025), doanh số đạt 13,5 tỷ đồng với 198.100 sản phẩm bán ra trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki.

So với cùng kỳ 2024, doanh số tăng 6.089%, sản lượng tăng 5.115%. Các sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc, trong đó phổ biến nhất là 100.000-200.000 đồng, đóng góp khoảng 2,5- 3,3 tỷ đồng , chủ yếu đến từ Shopee. Về vùng miền, miền Bắc chiếm ưu thế, đặc biệt Hà Nội dẫn đầu với 60,5% doanh số.

Sản phẩm thời trang, phụ kiện mang màu cờ sắc áo được người trẻ đón nhận trong dịp đại lễ. Ảnh minh họa: Châu Sa.

Dữ liệu từ SocialHeat của YouNet Media cho thấy ngoài các mặt hàng quen thuộc như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc hay băng rôn, năm nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới lạ như khăn choàng họa tiết lễ hội, gấu bông mặc áo in quốc kỳ, lightstick, dây buộc tóc sắc đỏ vàng.

Đáng chú ý, so với dịp 30/4 vừa qua, hành vi mua sắm đã có sự dịch chuyển khi nhóm thời trang giảm từ 3,4 tỷ đồng (tháng 4) xuống còn 2,2 tỷ đồng (tháng 8), trong khi nhóm phụ kiện tăng từ 1,8 tỷ đồng lên 2,1 tỷ đồng , theo dữ liệu từ Top 13 gian hàng bán chạy trên TikTok Shop (3/8-16/8/2025).

Thời trang yêu nước được đón nhận

Trưởng bộ phận Ngọc Diệp cho biết tình trạng sản phẩm liên tục cháy hàng đã cho thấy sức lan tỏa của tinh thần tự hào dân tộc trong giới trẻ vượt xa kỳ vọng. Theo cô, Gen Z không chỉ quan tâm đến việc mặc đẹp, mà còn muốn gửi gắm niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi và đời thường. Để tăng trải nghiệm cho khách hàng, cửa hàng còn triển khai chương trình mua áo tặng túi tote gắn charm sao vàng, và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn trẻ.

“Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục phát triển những sản phẩm gắn với hình ảnh Việt Nam và văn hóa dân tộc, tôi tin rằng yếu tố văn hóa, tổ quốc không chỉ mang tính “thời điểm”, cô nói.

Ở mảng phụ kiện, Thùy Trang (2003, phường Cầu Giấy, Hà Nội), chủ shop Nón Chuông, cho biết từ cuối tháng 5 đến nay, cửa hàng đã bán hơn 500 chiếc nón lá.

Nón màu hồng là sản phẩm được lựa chọn nhiều ở cửa hàng của Thuỳ Trang. Ảnh: NVCC.

Sản phẩm chủ lực là nón lá lụa nhiều màu sắc, trong đó màu hồng được ưa chuộng nhất. Khách hàng chính là nữ giới từ 17-30 tuổi, song cũng có nhiều cô bác lớn tuổi tìm mua. Đáng chú ý, nhiều du học sinh và khách nước ngoài cũng đặt hàng để mang sang Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí có đơn gửi tới Thụy Sĩ, Bỉ.

Cửa hàng cung cấp nón nhiều kích cỡ, 20-36 cm, với giá từ 150.000-225.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm đều được làm thủ công bởi thợ làng Chuông (Hà Nội), quê nội của Trang.

Chủ shop online cho biết vào dịp lễ, nhu cầu tăng cao, đặc biệt trong những ngày luyện duyệt binh. Nhiều khách đặt gấp, sẵn sàng trả phí vận chuyển cao để nhận hàng ngay.

“Trong ngày duyệt binh A80, có một người khách chấp nhận trả đến 200.000 đồng tiền ship, cao hơn cả giá nón, để có thể nhận hàng nhanh nhất”, Trang chia sẻ.

Càng về sát đại lễ, cửa hàng của cô càng nhận nhiều đơn giao hoả tốc, thậm chí giao lúc nửa đêm để kịp nhu cầu sáng hôm sau.

Tương tự, shop bán phụ kiện Sắc Việt của Thảo An (21 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) do cô mở cùng Nguyễn Trang (21 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng ghi nhận doanh thu khoảng 2 triệu đồng chỉ sau 2 tuần hoạt động.

Sản phẩm chính là khăn choàng, nơ đeo tay hoặc buộc tóc, kẹp tóc, với mức giá dao động 6.000-28.000 đồng/món. Cửa hàng bắt đầu bán từ ngày 12/8, đến nay shop đã bán hơn 150 món phụ kiện.

Nhân dịp đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là lễ Quốc khánh 2/9, An và Trang lựa chọn những phụ kiện gắn với hình ảnh quốc kỳ để bày bán, với mong muốn người tiêu dùng có thể sử dụng khi đi duyệt binh hoặc tham gia các hoạt động “concert quốc gia”.

Các kênh bán hàng của shop gồm sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, bên cạnh đó còn bán offline tại các sự kiện duyệt binh để tiếp cận trực tiếp khách hàng.

Chủ shop Hà Nội loay loay đóng gói, ship hàng

Tuy nhiên, do bắt tay kinh doanh khá sát dịp đại lễ, Thảo An thừa nhận giai đoạn đầu cả hai gặp nhiều áp lực. Đôi bạn chỉ có 1 ngày để lên ý tưởng, đồng thời phải nhanh chóng khảo sát nguồn hàng và tìm xưởng sản xuất đảm bảo chất lượng với mức giá hợp lý.

Trong khâu bán hàng trực tiếp tại các buổi duyệt binh, việc mời chào gặp nhiều khó khăn vì phần lớn khách đã chuẩn bị sẵn phụ kiện từ trước. Hai cô gái phải chọn vị trí bán thuận lợi đồng thời đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt do có nhiều người bán cùng mặt hàng với mức giá tương tự.

Ngoài ra, việc quản lý đơn hàng online cũng gây áp lực khi cuối tuần lượng đơn từ các sàn thường mại điện thử tăng đột biến. Cả hai phải chia việc, xử lý nhanh để kịp giao đúng hạn, tránh việc không xác nhận vận chuyển trong 24 giờ có thể dẫn đến đánh giá xấu.

Shop phụ kiện do Thảo An (bên trái) và Nguyễn Trang (bên phải) mở bán khăn choàng, nơ, kẹp tóc gắn hình ảnh quốc kỳ. Ảnh: NVCC.

Với shop của Thuỳ Trang, đóng gói nón đi xa là khâu phức tạp nhất, chủ shop 22 tuổi đã thử nhiều cách nhưng chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, khách mua online thường khó chọn đúng kích cỡ nên dễ phát sinh đổi trả. Như trường hợp ở TP.HCM đặt 3 chiếc, có 1 chiếc bị móp và sai size, cô đã hỗ trợ đổi nhưng việc này vẫn tốn thêm chi phí vận chuyển và thời gian.

Trang cho rằng dịp lễ 2/9 chỉ là bước khởi đầu, bởi nón lá và các sản phẩm gắn với văn hóa Việt Nam không đơn thuần là trào lưu nhất thời mà sẽ còn tiếp tục được quan tâm. Sau mùa cao điểm, cô dự định mở rộng dịch vụ trang trí nón theo yêu cầu nhằm giữ chân khách hàng lâu dài.

Trong khi đó, dù doanh số tăng mạnh, cửa hàng City Cycle cũng chịu áp lực lớn ở khâu vận chuyển. Bộ phận sản xuất phải tạm giảm các mặt hàng khác để ưu tiên áo thun “Việt Nam”, còn đội ngũ vận hành liên tục theo sát tiến độ giao hàng.

Khó khăn càng lớn hơn khi trùng thời điểm mưa bão Kajiki, nhiều khu vực ngập úng khiến đơn hàng bị chậm trễ.

"Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận chuyển, đảm bảo khách hàng vẫn nhận sản phẩm kịp trước lễ", Ngọc Diệp chia sẻ.