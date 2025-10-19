Chị gái kín tiếng của Đỗ Thị Hà

Xuất hiện vài giây trong video lễ ăn hỏi của em gái, Đỗ Thị Hương gây chú ý với vẻ ngoài sáng, chiều cao ấn tượng.

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa vào ngày 16/10. Buổi lễ diễn ra với sự góp mặt của gia đình hai bên, người thân và số ít bạn bè của cặp đôi. Trong đó, sự xuất hiện của chị gái nàng hậu - Đỗ Thị Hương (sinh năm 1993) - thu hút không ít sự chú ý.

Chị gái ruột Đỗ Thị Hà xuất hiện trong lễ ăn hỏi em gái. Ảnh: Cao Hien Makeup.

Dù có em gái là người nổi tiếng, Đỗ Thị Hương lại có cuộc sống tương đối kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước ống kính truyền thông, thậm chí trên trang cá nhân của Đỗ Thị Hà. Trên mạng xã hội, Đỗ Thị Hương thường chia sẻ về hình ảnh đời thường giản dị bên gia đình nhỏ.

Cô đã yên bề gia thất, hiện kinh doanh vật liệu xây dựng tại quê nhà. Trước đó, cô là cựu sinh viên Đại học Lao động - Xã hội tại TP.HCM.

Vào ngày vui của Đỗ Thị Hà, Đỗ Thị Hương diện áo dài trắng, âm thầm xuất hiện cùng chồng và hai con gửi lời chúc đến em gái. Cô sở hữu khuôn mặt dịu dàng, chiều cao ấn tượng, ngang bằng với nàng hậu.

Từng chia sẻ về chị ruột, Đỗ Thị Hà cho biết cô và chị ít khi gặp mặt do tính chất công việc, song vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. "Chị gái là người tôi có thể tâm sự mọi điều", cô nói.

Sau 2 năm bên nhau, Đỗ Thị Hà lần đầu tiên công khai ảnh chồng vào lễ ăn hỏi ngày 16/10. "Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu một hành trình mới. Nay anh được show mặt rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa", nàng hậu viết trên trang cá nhân.

Lễ cưới dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Hiện, bên cạnh công việc người mẫu, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Đỗ Thị Hương thường có mặt trên trang cá nhân của em gái vào ngày lễ, Tết. Ảnh: Đỗ Thị Hà/Facebook.