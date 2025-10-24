Chi tiết Honda Today Kitty 50cc, xe ga retro giá rẻ cho phái đẹp

|
Honda Today 50cc là mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển, vừa xuất hiện tại Việt Nam thông qua một đại lý tư nhân. Phiên bản trên ảnh là một trong 3 tùy chọn tem độc quyền của Today Cub.
Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.262 x 658 x 1.048 mm, khối lượng 80 kg. Dễ nhận thấy từ đầu đến đuôi xe đều được thiết kế các bộ tem lấy ý tưởng từ nhân vật hoạt hình Hello Kitty.
Cặp đèn LED ở đầu xe dạng bóng tròn, theo phong cách retro, mặt nạ ở phía trước được kết hợp 2 tone màu đen-trắng. Toàn bộ khu vực vè trước và mặt nạ đều được thêm thắt các logo, hoạ tiết.
Xe được trang bị bộ mâm kích thước 10 inch.
Chiều cao của yên khoảng 715 mm, phù hợp với thể hình người Việt. Cốp xe đủ rộng rãi để chứa vừa một nón bảo hiểm full-face.
Trái tim của Honda Today 50cc là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 50 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh 3,75 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút.
Dung tích bình xăng khoảng 4,7 lít với mức tiêu thụ nhiên liệu 1,8 lít/100 km. Giá của mẫu xe tại Việt Nam chưa được công bố. Tại Trung Quốc, mẫu xe tay ga 50 cc này được bán với giá chỉ 5.980 NDT, tương đương chưa đến 850 USD.
Ngoài phiên bản Today Kitty, 2 tùy chọn còn lại là Premium và bản sưu tầm Special Edition cũng được mang về Việt Nam. Theo đơn vị nhập khẩu, tổng số lượng xe được phân phối chỉ khoảng 20 chiếc.
