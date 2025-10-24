Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Chi tiết Honda Today Kitty 50cc, xe ga retro giá rẻ cho phái đẹp

  • Thứ sáu, 24/10/2025 13:58 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mẫu xe được bán giới hạn khoảng 20 chiếc tại Việt Nam với 3 tùy chọn tem.

Honda Today Cub 50cc anh 1

Honda Today 50cc là mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển, vừa xuất hiện tại Việt Nam thông qua một đại lý tư nhân. Phiên bản trên ảnh là một trong 3 tùy chọn tem độc quyền của Today Cub.

Honda Today Cub 50cc anh 2

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.262 x 658 x 1.048 mm, khối lượng 80 kg. Dễ nhận thấy từ đầu đến đuôi xe đều được thiết kế các bộ tem lấy ý tưởng từ nhân vật hoạt hình Hello Kitty.

Honda Today Cub 50cc anh 3Honda Today Cub 50cc anh 4

Cặp đèn LED ở đầu xe dạng bóng tròn, theo phong cách retro, mặt nạ ở phía trước được kết hợp 2 tone màu đen-trắng. Toàn bộ khu vực vè trước và mặt nạ đều được thêm thắt các logo, hoạ tiết.

Honda Today Cub 50cc anh 5

Xe được trang bị bộ mâm kích thước 10 inch.

Honda Today Cub 50cc anh 6

Chiều cao của yên khoảng 715 mm, phù hợp với thể hình người Việt. Cốp xe đủ rộng rãi để chứa vừa một nón bảo hiểm full-face.

Honda Today Cub 50cc anh 7

Trái tim của Honda Today 50cc là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 50 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh 3,75 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút.
Honda Today Cub 50cc anh 8Honda Today Cub 50cc anh 9

Dung tích bình xăng khoảng 4,7 lít với mức tiêu thụ nhiên liệu 1,8 lít/100 km. Giá của mẫu xe tại Việt Nam chưa được công bố. Tại Trung Quốc, mẫu xe tay ga 50 cc này được bán với giá chỉ 5.980 NDT, tương đương chưa đến 850 USD.

Honda Today Cub 50cc anh 10Honda Today Cub 50cc anh 11

Ngoài phiên bản Today Kitty, 2 tùy chọn còn lại là Premium và bản sưu tầm Special Edition cũng được mang về Việt Nam. Theo đơn vị nhập khẩu, tổng số lượng xe được phân phối chỉ khoảng 20 chiếc.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

BYD Atto 2 có thêm biến thể hybrid, dễ tiếp cận hơn nếu về Việt Nam

BYD Atto 2 DM-i Super Hybrid sẽ được mở bán đầu tiên tại thị trường châu Âu, thời gian ra mắt vào cuối tuần này.

5 giờ trước

Xe Trung Quốc 'tổng tiến công' châu Á, châu Phi và Nam Mỹ

Giá rẻ và xe điện là "vũ khí" giúp các hãng xe Trung Quốc chinh phục người tiêu dùng tại các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ.

6 giờ trước

Gan 1,5 trieu xe Ford gap loi camera lui hinh anh

Gần 1,5 triệu xe Ford gặp lỗi camera lùi

7 giờ trước 09:38 24/10/2025

0

Camera lùi trên gần 1,5 triệu xe Ford tại Mỹ có thể gặp lỗi, hiển thị hình ảnh méo mó hoặc thậm chí không hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đan Thanh

Honda Today Cub 50cc Honda Honda Hello Kitty xe tay ga Special Edition Bóng tròn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý