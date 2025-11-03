Chiếc váy xuyên thấu bị chỉ trích

Sydney Sweeney đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi mặc váy xuyên thấu phô bày gần như toàn bộ cơ thể, rồi lại than phiền về việc bị đánh giá thấp.

Tối 29/10 (giờ địa phương), Sydney Sweeney thành tâm điểm chú ý tại sự kiện Power of Women Của tạp chí Variety tại khách sạn Beverly Hills (thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ).

Người đẹp 9X xuất hiện trong chiếc váy bạc lấp lánh dài chấm của nhà thiết kế thời trang Anh Christian Cowan, khoe đường cong nóng bỏng với phần eo được thắt chặt. Lớp vải mỏng manh cùng việc “quên” nội y phô bày gần như toàn bộ cơ thể của ngôi sao Euphoria. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với khuyên tai kim cương và giày cao gót bạc Jimmy Choo.

Tại sự kiện, Sweeney được vinh danh nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình White Lotus. Khi lên sân khấu nhận giải, người đẹp 28 tuổi có bài phát biểu về việc bị đánh giá thấp trong ngành.

“Tôi hiểu cảm giác bị người khác định nghĩa trước khi bạn kịp tự khẳng định mình. Tôi hiểu cảm giác phải chứng minh rằng bản thân xứng đáng có mặt ở đây, được mọi người nhìn nhận và coi trọng. Mỗi người trong chúng ta đều có cuộc chiến riêng của mình. Sức mạnh đôi khi không cần phải phô trương, nó nằm ở việc liên tục đứng dậy, bất kể có ai đang nhìn mình”, cô nói.

Chiếc váy xuyên thấu của Sweeney gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: Mario Anzuoni/Reuters.

Nữ diễn viên cũng kêu gọi phụ nữ trẻ đừng thu mình lại, thay vào đó tin tưởng vào sức mạnh có sẵn bên trong mỗi người.

Sau đó, Sweeney chia sẻ lại bài phát biểu lên trang Instagram, dành tặng những lời tâm huyết cho võ sĩ quyền Anh Christy Martin, người mà cô thủ vai trong bộ phim tiểu sử Christy, cũng như tất cả phụ nữ truyền cảm hứng cho cộng đồng dù lớn hay nhỏ.

Tuy nhiên, phản ứng công chúng trước phát ngôn của Sweeney không hề tích cực. Cư dân mạng tràn vào Instagram chỉ trích nữ diễn viên tóc vàng "đạo đức giả" vì cách cô chọn trang phục đi ngược lại với những gì cô nói.

Khán giả mỉa mai: “Một nghịch lý rõ ràng cô ấy đứng ở bục Power of Women nói về việc bị đánh giá thấp, nhưng lại mặc bộ váy phô bày cơ thể", “Làm sao chúng ta có thể tập trung vào lời cô ấy nói khi điều đầu tiên được phô ra là vòng một?”, “Chiếc váy đẹp, nhưng hoàn toàn sai thời điểm"...

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực Sweeney. Họ cho rằng những lời châm chọc nhắm vào cô là ác ý và nhỏ nhen, đồng thời kêu gọi chấm dứt bình luận thù ghét, thay vào đó lan tỏa điều tốt đẹp.

Minh tinh gạo cội Sharon Stone cũng bảo vệ hậu bối trong cuộc phỏng vấn thảm đỏ tại cùng sự kiện: "Không sao cả nếu bạn tận dụng những gì mẹ thiên nhiên ban cho. Làm người nóng bỏng cũng đâu dễ, tôi nghĩ ai cũng hiểu điều đó. Bởi vì ai cũng có kiểu quyến rũ riêng, có nét đặc biệt riêng, bạn nên tận dụng điều đó. Ai lại dám nói rằng bạn không được quyền xinh đẹp? Con người bạn không phải là sự tình cờ đâu".

Đại diện của Sydney Sweeney chưa phản hồi về vụ tranh cãi.

Trước đó, vào tháng 8, Sweeney bị chỉ trích khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo quần jeans của American Eagle. Cô bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, thậm chí “tuyên truyền phát xít”.

Người đẹp tóc vàng cũng vướng nghi vấn bị Hollywood ghẻ lạnh sau khi bị lộ thông tin là thành viên đảng Cộng hòa và bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.