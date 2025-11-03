Chuyện của người mang phở thắng cuộc thi pha chế không cồn Việt Nam

Từ phở, lẩu gà lá é đến bánh trôi, bánh dẻo, Lương Thị Hạnh đã biến chúng thành thức uống đầy sáng tạo, giúp cô trở thành nhà vô địch TasteCraft Masters Championship 2025.

Lương Thị Hạnh mang đến món bánh dẻo, bánh trôi - phiên bản thức uống - tại vòng loại toàn quốc. Ảnh: BTC.

Tại vòng chung kết TasteCraft Masters Championship 2025 (TCMC 2025) diễn ra hôm 1/11- sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam dành riêng cho ngành pha chế đồ uống không cồn - 6 thí sinh xuất sắc đã cùng nhau tạo nên một "bữa tiệc vị giác". Trong đó, Lương Thị Hạnh, cô gái đến từ Đắk Lắk, chinh phục giám khảo bằng những ly nước vừa thân quen vừa mới lạ, nơi ẩm thực Việt được kể lại qua nguyên liệu, sắc màu và cảm xúc.

Với chủ đề "Bản sắc Việt", khi nhiều thí sinh chọn kể về ký ức quê hương hay hương vị tuổi thơ, Hạnh lại chọn một hướng đi khác: biến món ăn thành đồ uống.

Từ "Lẩu gà lá é", "Bánh trôi" đến "Phở" - những biểu tượng của ẩm thực Việt - qua tay cô đều hóa thành thức uống không cồn độc đáo, khiến giám khảo và khán giả thích thú.

"Tôi rất tự hào về ẩm thực Việt Nam - nơi mọi nguyên liệu đều tươi mới, phong phú và có hương vị riêng biệt. Tôi muốn mang điều đó vào ly nước, để khi uống mọi người sẽ cảm thấy vừa thân quen, vừa bất ngờ", Hạnh nói.

Sinh ra ở thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Hạnh có cơ hội tiếp xúc với cà phê từ nhỏ. Nhưng con đường đến với nghề pha chế của cô không hề bằng phẳng. Sau thời gian làm công việc văn phòng, cô từng khởi nghiệp rồi thất bại, phải làm phục vụ tại một quán cà phê để trang trải cuộc sống. Chính ở đó, Hạnh bén duyên với cà phê, dấn thân sâu hơn vào thế giới cà phê đặc sản (specialty coffee) - nơi hạt cà phê được tôn vinh như một nghệ thuật.

Từ cà phê, cô mở rộng đam mê sang lĩnh vực đồ uống không cồn, bị cuốn hút bởi sự tự do và sáng tạo của nó. Trong thời gian tạm nghỉ việc, Hạnh tình cờ thấy thông tin về cuộc thi TCMC 2025 và quyết định thử sức. Cô gọi đây là cơ hội để thử nghiệm một ngôn ngữ pha chế mới, nơi ẩm thực và cảm xúc giao thoa.

Cô gái Lương Thị Hạnh luôn diện áo dài, nở nụ cười tươi trong những phần thi pha chế. Ở vòng loại toàn quốc, cô mang đến "Bánh dẻo" và "Bánh trôi" phiên bản đồ uống. Ảnh: BTC.

Ở vòng loại, Hạnh mang đến 2 tác phẩm: "Bánh dẻo" và "Bánh trôi" - lấy cảm hứng từ những món ngọt gắn liền với ký ức tuổi thơ và mùa Trung thu đoàn viên.

"Bánh dẻo" được làm từ trà ô long ủ lạnh, bột nếp rang và syrup hoa nhài - gợi hương ngọt mát của vỏ bánh, điểm nhấn là lớp milk foam trứng muối - đậu xanh vàng óng như vầng trăng rằm. Với cô, ly nước không chỉ để uống, mà là cách cô gửi gắm giá trị văn hóa Trung thu qua ngôn ngữ pha chế.

Trong khi đó, "Bánh trôi" lại là một hành trình khác của cảm xúc: từ mát lạnh của trà, cay ấm của gừng, đến béo bùi của mè rang và sữa. Cô gọi đây là thức uống "vừa truyền thống, vừa hiện đại", tượng trưng cho người phụ nữ Việt - mềm mại mà kiên cường, giữ hồn văn hóa nhưng dám "break the rules" (phá vỡ những quy tắc) để tiến về phía trước.

Ở vòng bán kết, nữ barista gây ấn tượng với "Lẩu gà lá é" - đặc sản Phú Yên. Món đồ uống được đựng trong thố đất với hai phần đó là "cốt lẩu" - đá xay và "nước lẩu" - nước dừa tươi. Sự kết hợp giữa vị cay nồng, thanh mát và hương thơm của lá é lại trải nghiệm vị giác độc đáo.

Đến vòng chung kết, Hạnh khiến giám khảo phải trầm trồ với món "Phở" - thức uống dựa trên nền trà sữa ô long đậm đà, chát nhẹ, hòa cùng hương thơm từ thảo mộc, hành tươi, ngò và những nguyên liệu gợi nhớ tô phở Việt.

Thay vì nấu nước dùng, Hạnh chọn trà ô long làm "nước phở" - vừa thanh, vừa có chiều sâu hương vị. "Bánh phở" được làm từ bột trà sữa, tạo nên kết cấu lạ miệng, dẻo nhẹ nhưng tan dần khi uống.

Hạnh cho biết cô rất trân quý những giây phút được về nhà, được nấu ăn cho những người mình yêu thương, đó cũng là lý do cô mang ẩm thực Việt vào đồ uống. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Phở là biểu tượng ẩm thực Việt. Khi nghĩ đến Việt Nam, người ta nghĩ đến phở - vậy tại sao không thể có một phiên bản phở để uống?", Hạnh nói.

Món nước ấy không chỉ giúp Hạnh giành chiến thắng, mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo và khát vọng đưa ẩm thực Việt ra thế giới theo một cách tinh tế, hiện đại hơn.

Với Hạnh, áp lực lớn nhất trong cuộc thi không đến từ giám khảo hay đối thủ, mà đến từ chính bản thân – sự trì hoãn. "Tôi thi không phải để hơn ai, mà để hoàn thiện và thỏa mãn chính mình", cô nói.

Không chỉ là người pha chế, Hạnh còn là "người kể chuyện bằng hương vị". Từ mùi hương, kết cấu đến hậu vị đều được cô sắp đặt có chủ đích. Với cô, pha chế là cách thể hiện cá tính sáng tạo và tình yêu văn hóa Việt.

"Việt Nam sở hữu kho tàng nguyên liệu khổng lồ. Tôi muốn khai thác nó để tạo nên những trải nghiệm mới - để người Việt tự hào khi thấy văn hóa ẩm thực của mình có thể đi xa đến thế", cô chia sẻ.

Hạnh tin rằng để đồ uống không cồn trở nên phổ biến hơn với giới trẻ, cần sự đổi mới và sáng tạo, bởi những điều mới lạ luôn cần thời gian để được đón nhận. Trong tương lai, cô muốn tập trung vào lĩnh vực Nghiên cứu & Phát triển (R&D), để tạo ra sản phẩm thực sự có giá trị và chiều sâu.

TasteCraft Masters Championship 2025 lần đầu tổ chức đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia và nhận được sự quan tâm của đông đảo thực khách Việt. Ảnh: Linh Huỳnh.

TasteCraft Masters Championship 2025, do IDOCEAN và Lúave Professional tổ chức, là cuộc thi đầu tiên ở Việt Nam tôn vinh sáng tạo trong lĩnh vực đồ uống không cồn. Sau các vòng loại toàn quốc, bán kết và chung kết, Lương Thị Hạnh vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, giành ngôi Quán quân cùng phần thưởng trị giá 188 triệu đồng và vé máy bay đến Thượng Hải để giao lưu cùng cộng đồng pha chế quốc tế.

Á quân thuộc về Nguyễn Khánh Tiền, Quý quân là Phùng Diễm Thanh Thảo - hai thí sinh cũng gây ấn tượng với các tác phẩm "Bánh Tét", "Bánh Chưng", góp phần tạo nên một đêm chung kết đậm đà bản sắc Việt.

Hạnh cho biết cô chưa từng nghĩ mình sẽ chiến thắng. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là khi giám khảo và khán giả nhận ra "đó là hương vị Việt Nam" - dù được thể hiện qua một hình thức hoàn toàn mới.

Pha chế không chỉ là kỹ thuật, mà là cách truyền tải câu chuyện. Mỗi ly nước là một phần của ký ức, của văn hóa, của tình yêu của cô dành cho quê hương. Chính tình yêu ấy đã giúp Lương Thị Hạnh vượt qua giới hạn, đưa ẩm thực Việt vào ly nước - để mỗi ngụm không chỉ là hương vị, mà còn là một mảnh hồn Việt.