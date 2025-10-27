Chuyến đi Đà Nẵng 'bão táp' của YoonA và ê-kíp 'Ngự trù của bạo chúa'

Ngày 21/10, YoonA , Lee Chae Min cùng đoàn phim Ngự trù của bạo chúa có mặt tại Đà Nẵng để nghỉ dưỡng kết hợp mừng thành công của bộ phim. Theo News1, chuyến đi là món quà mà đơn vị sản xuất dành tặng ê-kíp sau khi tác phẩm đạt tỷ lệ người xem hơn 17% trên kênh tvN, mức cao nhất trong số các phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt năm 2025. Đoàn tận hưởng kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm, từ 21-24/10. Ảnh: Osen.

Tối cùng ngày, cố vấn ẩm thực của đoàn phim chia sẻ trải nghiệm lần đầu nếm thử sầu riêng. "Ban đầu tôi khá e dè, nhưng khi thử sầu riêng chín kỹ, hương thơm rất đặc trưng, vị béo ngậy và ngon bất ngờ", cô nói, hào hứng cho biết đã chính thức gia nhập "hội fan sầu riêng". Vị giáo sư đi cùng còn mua một quả lớn để cả đoàn phim cùng thưởng thức. Ảnh: Hậu cung của bạo chúa.

Đoàn phim đến Đà Nẵng đúng thời điểm bão số 12 (Fengshen) ảnh hưởng khu vực miền Trung. Trong 2 ngày liên tiếp, dù mưa lớn và gió mạnh, nam diễn viên Oh Eui Sik vẫn giữ thói quen chạy bộ trong khuôn viên resort cao cấp. Anh chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: @oh_euisik.

Người dân địa phương và du khách bắt gặp Yoona và bạn diễn Lee Chae Min, cùng các thành viên trong đoàn phim dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở Đà Nẵng. Cả hai xuất hiện trong trang phục giản dị, thân thiện chào hỏi nhân viên và khách trong quán. Ảnh: @thaoslow/X.

Ngày 26/10, nam diễn viên Oh Eui Sik tiếp tục chia sẻ loạt ảnh trải nghiệm ẩm thực tại Đà Nẵng. Anh đăng hình thưởng thức phở Việt, nhâm nhi đồ uống tại Cộng cà phê. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận hài hước, khen nam diễn viên "chuẩn khách du lịch Hàn Quốc" khi thử ngay những món đặc trưng của Việt Nam. Ảnh: @oh_euisik.

Nam diễn viên cho biết anh đã trải nghiệm nhiều món ăn đậm hương vị Việt như tôm, cơm rang và rau muống xào tỏi. Ảnh: @oh_euisik.

Cơm nhà với canh chua, cá kho, gà xào sả ớt, sườn rim và trứng chiên cũng để lại ấn tượng với nam diễn viên Hàn Quốc. Ảnh: @oh_euisik.

Các diễn viên khác trong đoàn hào hứng thưởng thức nem rán, gọi Việt Nam là "đất nước của xoài". Trên thực tế, người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích xoài, điều này thể hiện rõ qua thói quen của nhiều du khách Hàn khi đến Việt Nam. Trong chuyến du lịch trước đó, nam diễn viên Park Hye Jin, Park Bo Gum và nhóm bạn từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi mua tới 25 kg xoài để ăn trong suốt kỳ nghỉ. Ảnh: Hậu cung của bạo chúa.

