Có gì trên Range Rover SV PHEV giá hơn 20 tỷ đồng?

  • Thứ bảy, 1/11/2025 15:35 (GMT+7)
Chiếc SV này không chỉ là một mẫu SUV hạng sang đắt tiền, mà còn là xe thuộc lô SV PHEV gần như đầu tiên nhập khẩu về Việt Nam.

Range Rover SV PHEV anh 1

Chiếc Range Rover SV trên ảnh là phiên bản được "sinh ra" từ chương trình Bespoke - chương trình cá nhân hoá đặc biệt của Land Rover dành cho mẫu SUV đầu bảng.

Range Rover SV PHEV anh 2

Cả ngoại thất xe được phủ lớp sơn xanh British Racing Green cùng các chi tiết màu bạc, xám tạo điểm nhấn.

Range Rover SV PHEV anh 3

Ở lưới tản nhiệt là logo đen hình bầu dục mang tên thương hiệu. Đây cũng là dấu hiệu đặc biệt của các mẫu xe Range Rover SV, bên cạnh logo biểu tượng SV hình tròn bằng gốm trắng ở khu vực cốp.

Range Rover SV PHEV anh 4

Điểm đặc biệt của mẫu SV này là động cơ. Đây là phiên bản sử dụng công nghệ plug-in hybrid vì vậy trên hốc bánh xe sau có thêm cổng sạc điện. Logo Range Rover ở đuôi cũng được tinh chỉnh.

Range Rover SV PHEV anh 5

Xe được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch style 1072 dành riêng cho mẫu SV.

Range Rover SV PHEV anh 6

Bước vào khoang lái, chiếc SV này được sử dụng nội thất 2 tone màu nâu và trắng đặc biệt dành riêng cho chương trình cá nhân hóa của Land Rover. Vô lăng viền gỗ bên ngoài, bọc da nâu đồng màu nội thất.

Range Rover SV PHEV anh 7Range Rover SV PHEV anh 8

Kết hợp với màu nâu caraway của ghế là tone gỗ đen xám ở khu vực táp lô và yên ngựa. Chiếc SV này cũng được sử dụng cần số dạng gốm trắng quen thuộc.

Range Rover SV PHEV anh 9Range Rover SV PHEV anh 10

Ghế ngồi với phần tựa đầu làm từ sợi Carbon Satin Twill. Ngoài ra, mẫu SUV này còn được bổ sung 2 ghế thương giá có giá hơn một tỷ đồng ở hàng sau với đầy đủ tính năng massage, nhớ vị trí hay chỉnh điện.
Range Rover SV PHEV anh 11Range Rover SV PHEV anh 12

Hàng sau được trang bị 2 màn hình phụ 13,1 inch, ở giữa có thêm một màn cảm ứng 8 inch để điều khiển các chức năng như đóng, mở cửa sổ trời, mở tủ lạnh, bàn làm việc hay nâng, hạ ghế. Khu vực để ly được trang bị thêm 2 ly pha lê từ thương hiệu Dartington.

Range Rover SV PHEV anh 13Range Rover SV PHEV anh 14

Bàn làm việc bán tự động ốp gỗ Natural Dark Linear được trang bị ở yên giữa hàng ghế sau.

Range Rover SV PHEV anh 15

Xe sử dụng công nghệ PHEV, kết hợp giữa máy xăng 3.0L và motor điện, tổng công suất gần 460 mã lực. Bộ pin 38,2 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 120 km.

Range Rover SV PHEV anh 16

Chiếc Range Rover SV đặc biệt này có giá hơn 20 tỷ đồng tại Việt Nam. Trong đó, các tùy chọn của gói Bespoke được tinh chỉnh trên mẫu xe này đã có giá hơn 3 tỷ đồng.

Range Rover SV PHEV anh 17

Đây được xem là một trong những lựa chọn đầu bảng với các khách hàng doanh nhân, yêu thích phong cách sang trọng. Một số mẫu xe cùng tầm giá với SV có thể kể đến như Mercedes-Maybach GLS 600, Bentley Bentayga hay Porsche Cayenne, Lexus LX 600.

Đan Thanh

Range Rover SV PHEV Range Rover SV Bespoke Racing Land Rover Mercedes-Maybach GLS 600

