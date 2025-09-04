Đã mắt, đã miệng với ẩm thực 3D mapping tại Hyatt Regency Da Nang

Trải nghiệm ăn uống kết hợp công nghệ 3D mapping dưới sự dẫn dắt của chú đầu bếp tí hon tiếp tục có mặt tại Đã Nẵng sau một năm.

Du khách trải nghiệm ẩm thực Le Petit Chef ở Pháp. Ảnh: ĐVCC.

Trải nghiệm độc đáo là từ khóa được các cơ sở kinh doanh ẩm thực, khách sạn ưu tiên xuyên suốt năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh thị trường F&B chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt.

Nhiều nhà hàng sang trọng đã bắt đầu nâng cấp trải nghiệm ẩm thực bằng công nghệ để thu hút các vị "thượng đế" đang dần khó tính hơn, từ thực tế ảo (VR) đến thực tế tăng cường (AR). Trong đó, phổ biến với các tín đồ ăn uống tại Việt Nam là projection mapping, một kỹ thuật trình chiếu hình ảnh đã góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực nổi tiếng Le Petit Chef (tiếng Pháp nghĩa là đầu bếp tí hon).

Đây là kỹ thuật trình chiếu hình ảnh lên các bề mặt đồ vật như tường, bàn ghế, và cả dụng cụ thức ăn, qua đó tạo nên hiệu ứng thị giác sống động và góp phần truyền tải thông điệp bữa ăn đến thực khách.

Bàn ăn 3D tại khách sạn Hyatt Regency Danang. Ảnh: ĐVCC.

Cuối tháng 8, Hyatt Regency Danang tiếp tục mang trải nghiệm này đến với thực khách, song nội dung có sự thay đổi đáng kể.

Đại diện đơn vị này cho biết vị đầu bếp tí hon trên khắp 5 quốc gia dẫn dắt thực khách bước vào cuộc phiêu lưu ẩm thực qua 5 quốc qua, khởi hành từ Pháp đến Trung Đông, Ấn Độ, Himalaya, Trung Quốc và trở về Pháp để kết thúc hành trình, thông qua thực đơn Diamond 6 món.

Khi bữa ăn bắt đầu, thực khách sẽ được chào đón bởi một đầu bếp ảo cao 58 mm thông qua công nghệ projection mapping. Đầu bếp sẽ đi du lịch qua các nước, thưởng thức các món ăn địa phương, gặp gỡ nhiều nhân vật xuyên suốt hành trình như chú chim, lạc đà, rồng...

Hành động của nhân vật được đồng bộ cùng quá trình phục vụ trong thực tế, với mỗi món ăn là tinh hoa ẩm thực của quốc gia mà anh chàng đầu bếp tí hon ghé qua.

Hương vị món ăn vẫn là yếu tố chủ chốt bên cạnh trải nghiệm công nghệ mới lạ. Ảnh: ĐVCC.

Từ đó, khách vừa được thưởng thức những món ngon đặc trưng từ Đông sang Tây, vừa hòa mình vào câu chuyện ẩm thực vui nhộn. Các hoạt cảnh 3D được trình chiếu còn giúp thực khách hiểu rõ hơn về nguồn gốc và cách chế biến món ăn, càng làm phong phú thêm trải nghiệm dùng bữa.

"Công nghệ project mapping là yếu tố mới lạ, gây ấn tượng, nhưng chính chất lượng món ăn mới chính là yếu tố quyết định để đánh giá bất cứ trải nghiệm ẩm thực nào", đại diện khách sạn cho hay.

Set thực đơn của Le Petit Chef ở khách sạn cao cấp nằm trên đường Trường Sa bắt đầu với món khai vị Bouillabaisse & Crab Cake, một món ăn gồm súp hải sản đặc trưng của Pháp với chả cua. Phần chả cua được đánh giá cao nhờ hương vị cua ngọt, tươi, cùng kết cấu giòn nhẹ bên ngoài do được áp chảo.

Tiếp theo là món Grilled Australian Lamb Skewer hòa quyện cùng gia vị từ Trung Đông. Xiên thịt cừu nướng kết hợp với salad lúa mì Tabbouleh, món sốt Hummus làm từ đậu gà và mè xay, sốt ớt đỏ Muhammara và bánh mì Pita.

Kết thúc hành trình ở Trung Đông, chú đầu bếp tí hon đã chu du đến Ấn Độ. Món ăn tiếp theo sử dụng một loại sốt đặc trưng của xứ tỷ dân là tikka masala. Loại sốt có vị cà chua, nhưng béo và cay nhẹ, nên ăn kèm với cá hồi áp chảo rất hợp. Sau khi đã thưởng thức mỹ vị, từ cua, thịt cừu đến cá hồi, thực khách được phục vụ món kem sorbet chanh gừng mát lạnh để làm mới lại khẩu vị.

Khi đã lưng bụng, thực khách bước sang món Wok-Fried Wagyu Beef with XO Sauce & Pak Choy, sau đó kết thúc bữa ăn bằng món Cardamom Crème Brûlée, một món tráng miệng đặc trưng của ẩm thực Pháp.