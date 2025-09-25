Dấu hiệu xuất hiện vào buổi tối cho thấy gan bất ổn

Mệt mỏi cực độ, mất ngủ, ngứa dai dẳng, sưng, đau ở chân là một số dấu hiệu vào buổi tối cảnh báo gan bất ổn, cần đi khám sớm.

Mất ngủ là một trong những triệu chứng cần chú ý cảnh báo gan có vấn đề. Ảnh: Health Central.

Gan là cơ quan quan trọng đóng vai trò trong nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm loại bỏ chất thải, hỗ trợ tiêu hóa, lọc máu và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Khi gan gặp vấn đề, nó có thể cảnh báo bằng các dấu hiệu bất thường vào ban đêm như rối loạn giấc ngủ, sưng chân, đổ mồ hôi đêm. Hiểu được các triệu chứng này có thể giúp phát hiện sớm và kiểm soát các vấn đề về gan. Dưới đây là những dấu hiệu đặc trưng cảnh báo gan bị tổn thương thường xuất hiện vào ban đêm:

Mất cảm giác thèm ăn

Theo The Health Site, giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt là vào buổi tối, có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Người bệnh thường cảm thấy ít hứng thú với thức ăn, lâu ngày dẫn đến sụt cân và các vấn đề về dinh dưỡng. Tình trạng này cũng có thể kèm theo buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc các vấn đề tiêu hóa khác.

Đau và sưng bụng không rõ nguyên nhân

Sưng ở bụng, được gọi là cổ trướng, là triệu chứng đáng lo ngại của tổn thương gan. Điều này xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong khoang bụng do áp lực tăng lên trong các mạch máu của gan. Nếu bạn nhận thấy tình trạng đau và sưng đột ngột hoặc dai dẳng, cảm giác tồi tệ hơn vào ban đêm khi nằm xuống, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng gan nghiêm trọng.

Mệt mỏi và yếu ớt tột độ

Mệt mỏi cực độ là triệu chứng thường gặp liên quan đến vấn đề về gan, cụ thể là bệnh gan nhiễm mỡ. Nhiều người cho biết họ cảm thấy rất mệt mỏi hoặc yếu ớt vào ban đêm. Tình trạng kiệt sức này là do khả năng xử lý độc tố và tạo năng lượng của gan bị suy giảm. Đây không chỉ là tình trạng thông thường; nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Bất thường ở chân và bàn chân

Sưng ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng gan. Viêm gan ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh chất lỏng trong cơ thể của gan, dẫn đến tích tụ chất lỏng và sưng đáng chú ý. Được gọi là phù nề, vết sưng này thường nổi rõ hơn ở chi dưới và có thể nặng hơn vào ban đêm.

Gan tổn thương cũng gây đau và khó chịu ở chân, cơn đau này từ đau nhẹ đến đau nhói dữ dội và liên tục trong thời gian dài.

Viêm gan làm trầm trọng thêm hội chứng chân không yên (RLS), tình trạng khiến bạn cảm thấy không thể kiểm soát được nhu cầu cử động chân, thường kèm theo cảm giác khó chịu.

Những bất thường ở chân, bàn chân vào ban đêm có thể là triệu chứng cảnh báo gan có vấn đề. Ảnh: Shutterstock.

Ngứa dai dẳng nhưng không phát ban

Theo Today, nếu gan có vấn đề, dấu hiệu lớn nhất là ngứa dai dẳng, nặng hơn vào ban đêm. Khi gan không thể loại bỏ độc tố hiệu quả khỏi cơ thể, nó có thể dẫn đến sự tích tụ muối mật trong máu. Những muối mật này gây ngứa, thường dữ dội, khó kiểm soát nhất ở lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Ngoài ra, sự hiện diện của phosphatase kiềm (ALP máu), loại enzyme được tìm thấy trong máu và giúp phá vỡ protein trong cơ thể, dẫn đến ngứa ở người mắc bệnh gan. Ngứa thường là triệu chứng của bệnh xơ gan giai đoạn nặng hơn.

Đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi đêm quá nhiều cũng là dấu hiệu đáng lo ngại của bệnh gan nhiễm mỡ. Những người bị ảnh hưởng có thể thức dậy trong tình trạng ướt sũng, ngay cả khi phòng mát mẻ. Đổ mồ hôi đêm xảy ra vì gan phải vật lộn để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thích hợp.

Triệu chứng này khá khó chịu và có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng này, hãy đi khám sớm.

Mất ngủ và khó ngủ

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), mất ngủ hoặc khó ngủ là một trong những triệu chứng sớm của bệnh gan, đặc biệt là ở người uống rượu. Lá gan không hoạt động tốt phá vỡ nhịp điệu tự nhiên của cơ thể, dẫn đến mất ngủ hoặc ngủ ít.

Tình trạng này cũng xảy ra khi người bệnh bắt đầu tích tụ độc tố trong não, khi tổn thương gan đã tiến triển. Những người mắc bệnh gan mạn tính thường xuyên thức giấc giữa đêm, chất lượng giấc ngủ kém hơn hoặc nhịp sinh học bị rối loạn.