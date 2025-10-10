Bác sĩ TP.HCM dùng robot cắt trọn bướu thận ác tính

Các bác sĩ dùng hệ thống robot phẫu thuật cắt trọn bướu thận ác tính kèm huyết khối lan sâu 76 mm trong tĩnh mạch chủ, cứu bệnh nhân 48 tuổi.

Bác sĩ điều khiển robot để mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt trọn bướu thận ác tính có huyết khối bướu lan sâu vào tĩnh mạch chủ dưới. Đây là ca bệnh phức tạp, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do tắc nghẽn mạch máu lớn.

Bệnh nhân T.D.L. (48 tuổi, quê Quảng Trị) phát hiện khối bướu thận tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, kích thước 68x86x138 mm, kèm huyết khối lan vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân để phẫu thuật khẩn cấp.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, với sự phối hợp của 4 ê-kíp bác sĩ thuộc các chuyên khoa: Tiết niệu, Gan mật, Tim mạch - Mạch máu và Gây mê hồi sức. Các bác sĩ di động gan, bộc lộ tĩnh mạch chủ đoạn sau gan, sau đó cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu. Nhờ hệ thống robot phẫu thuật, ca mổ được thực hiện hoàn toàn nội soi, không cần mổ mở như phương pháp truyền thống.

TS.BS Phạm Phú Phát, Trưởng khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân, cho biết đây là trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận có huyết khối bướu lan sâu nhất mà bệnh viện từng thực hiện bằng robot. Với sự phối hợp đa chuyên khoa và kinh nghiệm từ hàng trăm ca trước, các bác sĩ đã lấy trọn khối bướu mà không cần mở bụng hay truyền máu.

Bệnh nhân chỉ mất khoảng 600 ml máu, hồi phục tốt sau phẫu thuật và xuất viện sau 10 ngày.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau cuộc mổ. Ảnh: BVCC.

TS.BS Phạm Phú Phát, Trưởng khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân, cho biết ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là loại ung thư phổ biến thứ 6 ở nam và thứ 10 ở nữ giới. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, chỉ phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Trên thế giới, có khoảng 4-10% người mắc ung thư biểu mô tế bào thận xuất hiện huyết khối lan vào tĩnh mạch chủ, khiến việc điều trị phức tạp hơn nhiều.

"Phát hiện sớm giúp điều trị dễ dàng và ít tốn kém hơn. Siêu âm định kỳ là cách đơn giản, chi phí thấp nhưng có thể giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu", bác sĩ Phát nhấn mạnh.

Bệnh viện Bình Dân là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người trưởng thành từ năm 2016. Nhờ độ chính xác cao, hình ảnh ba chiều phóng đại và khả năng thao tác linh hoạt trong phẫu trường hẹp, phương pháp này giúp bác sĩ tiếp cận chính xác khối bướu, giảm mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục.

Từ năm 2021, kỹ thuật cắt thận tận gốc và lấy huyết khối bướu bằng robot được áp dụng tại bệnh viện, đến nay đã có 7 trường hợp thành công, bệnh nhân đều hồi phục tốt. Thống kê 10 năm qua cho thấy Bệnh viện Bình Dân đã phẫu thuật hơn 3.800 ca bướu thận, trong đó 834 ca được thực hiện bằng robot, con số ngày càng tăng, phản ánh xu hướng thay thế phẫu thuật mở truyền thống trong điều trị ung thư tiết niệu.