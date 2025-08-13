Điểm danh 10 xe bán ế tháng 7

Ford Explorer là mẫu xe bán chậm nhất tháng 7 với duy nhất một chiếc được bán ra thị trường. Từ đầu tháng, Explorer đã được loại khỏi dải sản phẩm của Ford ở Việt Nam, có thể nhằm chuẩn bị cho đợt ra mắt thế hệ mới sắp tới. Trước khi tạm ngừng bán, xe có giá 2,099 tỷ đồng .