Độ giàu có của Shark Bình trước khi bị khởi tố

Ông Nguyễn Hòa Bình (hay Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam vào chiều 14/10. Đơn vị phong tỏa tiền, tài khoản của đối tượng bao gồm chứng khoán, ngoại tệ, vàng... với tổng giá trị lên đến 900 tỷ đồng. Con số khiến nhiều người choáng ngợp về độ giàu có của Shark Bình. Ảnh: FBNV.
Trước khi bị khởi tố, ông Bình từng tham gia 5 mùa chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ). Tên gọi Shark Bình cũng ra đời từ đó. Thời điểm này, ông liên tục nhận được câu hỏi: "Shark Bình giàu cỡ nào?". Trong một video đăng tải trên kênh TikTok vào năm 2024, ông cho biết "tiền không quan trọng bằng tình nghĩa". "Tôi là một người giàu tình nghĩa. Đối với tôi, sống tình nghĩa mới là quan trọng nhất. Tôi đã qua giai đoạn phải lo cơm, áo, gạo, tiền, kiếm nhiều tiền hơn tôi cũng không thể tiêu được. Tôi mong muốn được mọi người nhìn nhận là một người giàu tình nghĩa thay vì có nhiều tiền bạc", ông nói. Ảnh: FBNV.
Hiếm khi đăng tải hình ảnh khoe tiền bạc, xe sang, Shark Bình xây dựng hình ảnh giàu có, thành đạt qua loạt ảnh tại các buổi lễ ký kết hợp đồng, ký tặng sách và buổi đánh golf cùng đối tác. Ảnh: FBNV.
Lần hiếm hoi Shark Bình khoe ảnh thử cảm giác mạnh trên chiếc trực thăng. Ảnh: FBNV.
Ngoài golf, Shark Bình chi tiền vào bộ môn thể thao như đá bóng, lặn biển và lướt sóng nhún. Ảnh: FBNV, Phan Chí Hiếu.
Ngoài ra, ông Bình thường có các chuyến du lịch đắt đỏ ở châu Âu hay sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào hồi 8/8. Tại Tokyo, ông không chỉ thưởng hoa tại trung tâm thành phố, mà còn đi khắp nơi từ núi rừng, đến nơi có biển. Ảnh: FBNV.
Shark Bình trong chuyến du lịch miền Đông nước Anh hồi tháng 2/2024. Nam doanh nhân sở hữu phong cách ăn mặc đơn giản, ít họa tiết, chú trọng vào chất liệu cao cấp. Ảnh: FBNV.
Trong những chuyến công tác/du lịch nước ngoài, ông Bình khoe ảnh chụp với các dòng xe mui trần khác nhau. Mức giá lên đến hàng tỷ đồng/chiếc. Ảnh: FBNV.
Shark Bình sở hữu căn biệt thự phong cách châu Âu ở Hà Nội. Tông màu chủ đạo là trắng, đen và nâu trầm. Các bài đăng của Phương Oanh - vợ Shark Bình - cho thấy căn hộ có hồ bơi riêng, căn bếp đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Đỗ Phương Oanh/Facebook.
Shark Bình lớn lên ở Hà Tây (cũ). Xuất thân từ chàng sinh viên yêu Toán học và công nghệ, ông cho thấy đam mê khởi nghiệp khi thành lập công ty PeaceSoft ở tuổi 20. Lúc này, doanh nghiệp chuyên về thương mại điện tử được định giá 6 triệu USD. Năm 2013, đơn vị tái cấu trúc thành NextTech Group và lọt top công ty có sức ảnh hưởng đến sự phát triển Internet của Việt Nam giai đoạn 2007-2017. Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Next100 của đơn vị trên ra đời năm 2019. Shark Bình bắt đầu tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam trong cùng năm. Ảnh: FBNV.
