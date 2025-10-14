Độ giàu có của Shark Bình trước khi bị khởi tố

Trước khi bị khởi tố, ông Bình từng tham gia 5 mùa chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ). Tên gọi Shark Bình cũng ra đời từ đó. Thời điểm này, ông liên tục nhận được câu hỏi: "Shark Bình giàu cỡ nào?". Trong một video đăng tải trên kênh TikTok vào năm 2024, ông cho biết "tiền không quan trọng bằng tình nghĩa". "Tôi là một người giàu tình nghĩa. Đối với tôi, sống tình nghĩa mới là quan trọng nhất. Tôi đã qua giai đoạn phải lo cơm, áo, gạo, tiền, kiếm nhiều tiền hơn tôi cũng không thể tiêu được. Tôi mong muốn được mọi người nhìn nhận là một người giàu tình nghĩa thay vì có nhiều tiền bạc", ông nói. Ảnh: FBNV.