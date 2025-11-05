Đức muốn 'ép' chủ xe PHEV cắm sạc thường xuyên

Nhóm xe PHEV tại Đức có thể bị hạn chế công suất đầu ra nếu người dùng không cắm sạc sau một quãng đường di chuyển nhất định.

Theo InsideEVs, một giải pháp do Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ôtô Đức (VDA) đề xuất có thể buộc chủ sở hữu xe hybrid cắm sạc (PHEV) phải cắm sạc phương tiện của mình thường xuyên hơn.

Ở thời điểm hiện tại, chủ sở hữu PHEV có thể làm bất cứ điều gì với chiếc xe. Giả sử những người này không cắm sạc, chiếc xe, lai xăng-điện chỉ phải chứng kiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên, động cơ xăng hoạt động nhiều hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch VDA Holdegard Müller khi trao đổi với trang tin địa phương Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung đã nhắc đến đề xuất hạn chế công suất xe PHEV để “ép” người dùng cắm sạc.

“Trong tương lai, xe PHEV có thể được thiết kế để việc sạc thường xuyên trở thành bắt buộc. Người điều khiển PHEV buộc phải sạc xe sau một quãng đường nhất định. Nếu không sạc, công suất đầu ra của xe sẽ bị hạn chế. Lúc này, tài xế sẽ cần sử dụng ổ cắm sạc của xe nhằm tận dụng tối đa công suất đầu ra”, ông Holdegard Müller chia sẻ.

Xe PHEV tại Đức có thể bị giới hạn công suất đầu ra nếu người dùng không cắm sạc sau mỗi quãng đường di chuyển nhất định. Ảnh minh họa: Ford.

Người đứng đầu VDA không cung cấp thêm chi tiết về cách thức giới hạn công suất đầu ra, tuy nhiên chuyên trang InsideEVs cho rằng đề xuất này có thể nhận được sự chú ý nghiêm túc.

Hiệu quả của đề xuất này được cho là phụ thuộc nhiều vào quy định về quãng đường mà tài xế có thể di chuyển cùng chiếc PHEV, trước khi buộc phải cắm sạc nhằm phục hồi toàn bộ mức công suất đầu ra.

Nếu nội dung quy định buộc người dùng sau mỗi quãng đường di chuyển 1.000 dặm (khoảng 1.609 km) mới phải cắm sạc một lần, đề xuất này hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên nếu người dùng phải cắm sạc xe sau mỗi 100 dặm (khoảng 161 km), đề xuất này sẽ vướng phải ít nhiều phản đối. Hầu hết xe PHEV hiện nay cần thời gian khá dài để nạp lại 0-100% dung lượng pin, do đó việc phải liên tục cắm sạc giữa các quãng đường ngắn sẽ khiến người dùng cảm thấy không thoải mái.

Trước đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra không nhiều chủ xe PHEV có thói quen cắm sạc thường xuyên. Điều này khiến lượng phát thải của PHEV cao hơn so với con số công bố từ hãng, chủ xe cũng không có nhiều cơ hội sử dụng PHEV ở chế độ thuần điện.