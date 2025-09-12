Ducati trở lại Việt Nam, về cùng nhà Audi

Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, Ducati đã quay trở lại với nhà phân phối quen thuộc tại Việt Nam.

Ducati vừa chuyển quyền nhập khẩu và phân phối trực tiếp sang Trâm Anh Motorsports (TAMS). Đây đồng thời là nhà phân phối của các mẫu ôtô Audi hay hệ thống trạm sạc EV One tại thị trường Việt, cũng là đại diện tiền nhiệm của thương hiệu xe phân khối lớn này.

Toàn bộ dải sản phẩm Ducati cũng được cập nhật lại giá bán theo hướng có lợi cho khách hàng. Ví dụ, chiếc Ducati Panigale V4 S thay đổi giá về mức 1,199 tỷ, Panigale V4 nay có giá 899 triệu đồng.

Trước đây, Ducati được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam thông qua CT Wearnes từ năm 2020. Các mẫu xe của thương hiệu này được định vị ở nhóm motorsport với giá bán tầm trung-cao cấp. Một số dòng PKL phổ biến của Ducati tại Việt Nam bao gồm Panigale, Monster hay Streetfighter.

Sau thời gian dài tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa, sự trở lại của Ducati tại thị trường Việt cùng nhà phân phối TAMS được kỳ vọng sẽ mang đến những chiến lược tốt hơn về dịch vụ, sản phẩm hay giá bán, chế độ hậu mãi và xây dựng cộng đồng.

Đại diện nhà phân phối mới của Ducati Việt Nam chia sẻ rằng nhiều khả năng trong tương lai gần, Ducati cũng sẽ mang những mẫu PKL thuần điện về Việt Nam, với sự sẵn sàng hỗ trợ của EV One.