Dưới áp lực từ Mỹ, Mexico chuẩn bị đánh thuế mạnh ôtô Trung Quốc

Áp lực từ Washington và nỗi lo về tương lai ngành sản xuất trong nước đang khiến Mexico phải cân nhắc dựng rào cản thuế quan đối với ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chính phủ Mexico dự kiến nâng thuế đối với ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc trong dự thảo ngân sách 2026, như một phần nỗ lực bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước làn sóng cạnh tranh khốc liệt từ làn sóng xe giá rẻ từ quốc gia châu Á này.

Mẫu MPV thuần điện cỡ nhỏ BYD D1 xuất hiện trên đường phố Mexico City. Chỉ trong vòng 5 năm, doanh số của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng từ mức 0% lên đến 9% vào cuối năm 2024.

Trong vài năm qua, Mexico đã trở thành điểm đến số một toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc, vượt qua cả Nga. Các hãng như BYD, SAIC (với thương hiệu con MG) và Chery chiếm thị phần ngày càng lớn nhờ giá bán thấp hơn tới 20% so với xe Nhật Bản hoặc Mỹ, cùng chế độ bảo hành có thể kéo dài 10 năm - vượt xa mức thông thường là 3 năm.

Không chỉ các hãng xe Trung Quốc, những tập đoàn lớn như General Motors cũng đang xuất khẩu xe sản xuất từ Trung Quốc sang Mexico. Dù chỉ một số ít nhà sản xuất Trung Quốc đặt cơ sở lắp ráp tại Mexico, như JAC Motors với nhà máy xe thương mại nhẹ, song xu hướng mở rộng hiện diện của các doanh nghiệp này đang ngày càng rõ rệt.

Với mức giá rẻ hơn đến 20% so với các đối thủ đến từ Mỹ hay Nhật Bản, đồng thời sở hữu thời hạn bảo hành lên đến 10 năm, các sản phẩm đến từ Trung Quốc đang được nhiều khách hàng Mexico đón nhận.

Mức thuế hiện hành đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc có thể lên đến 20%, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với Mỹ. Chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden từng áp thuế 100% lên xe điện Trung Quốc và siết chặt các sản phẩm có liên quan đến phần mềm phát triển tại nước này.

Tín hiệu từ Mexico đã ngay lập tức tác động đến thị trường: cổ phiếu BYD giảm tới 3% tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, trong khi SAIC mất 1,4% tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.

Không chỉ ôtô, chính phủ Mexico còn áp dụng các mức thuế quan lên nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, một phần để bảo vệ ngành sản xuất nội địa, một phần giảm bớt áp lực từ phía Washington.

Theo giới quan sát, mức thuế mới nếu đủ mạnh sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các hãng xe trong nước và khu vực Bắc Mỹ, nhưng cũng có nguy cơ làm chậm lại sự lựa chọn đa dạng và giá rẻ mà người tiêu dùng Mexico đang hưởng lợi từ xe Trung Quốc.

Không riêng ôtô, chính phủ Mexico dự kiến sẽ tăng thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như dệt may và nhựa. Các nguồn tin nội bộ cho biết kế hoạch vẫn có thể thay đổi và các mức thuế chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc đảng của Tổng thống Claudia Sheinbaum cùng các đồng minh đang nắm thế đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, khả năng dự luật bị điều chỉnh là không lớn.

Một đại lý tạm thời cho BYD mọc lên ở khu phố lao động Iztapalapa tại Mexico City. Hãng xe Trung Quốc này từng có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mexico, tuy nhiên dự án này đã bị đình chỉ cho quan ngại các động thái mới từ Mỹ.

Tuy vậy, giới phân tích cảnh báo động thái lần này có thể đến quá muộn. Bà Vanessa Ramírez, Giám đốc công ty tư vấn Ecanal, nhận xét: "Nếu thuế không đủ cao để giúp doanh nghiệp Mexico cạnh tranh, biện pháp này sẽ không phát huy tác dụng. Chính phủ cũng chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng cho khu vực tư nhân về cách xử lý nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc".