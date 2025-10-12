Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đường nào tại TPHCM đang lắp camera AI phạt nguội?

  • Chủ nhật, 12/10/2025 19:34 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Hơn 30 camera AI phạt nguội được lắp trên các tuyến đường ở TP.HCM bắt lỗi được cùng lúc nhiều phương tiện vi phạm.

TP.HCM đã lắp đặt tổng 31 camera AI phạt nguội trên các tuyến đường. Các camera này có thể tự động nhận diện vi phạm, biển số xe và chuyển về CSGT để ra thông báo.

Theo đó, camera AI ở TP.HCM được lắp ở các giao lộ của các đường như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh hay Nguyễn Thị Định, Đặng Thúc Vịnh.

Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao, thường xuyên xuất hiện phương tiện vi phạm. Các giao lộ trọng điểm này cũng hay xung đột, ùn tắc giờ cao điểm.

Camera vi pham giao thong anh 1

Camera AI được lắp tại nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Các camera AI này có thể trích xuất hình ảnh hoặc video liên quan, bao gồm thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và biển số xe (sử dụng công nghệ nhận diện biển số xe ANPR).

Một số lỗi vi phạm phổ biến với ôtô xe máy là chạy sai làn đường, dừng đỗ sai làn, vượt đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe trên vỉa hè hay không đội mũ bảo hiểm.

Trong thời hạn quy định, cơ quan công an sẽ truy xuất thông tin về chủ phương tiện thông qua cơ sở dữ liệu đăng ký xe hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác định chính xác thông tin, tiến hành lập hồ sơ vi phạm theo quy định. Thông báo vi phạm có thể được CSGT hoặc công an có thẩm quyền gửi qua đường bưu điện hoặc bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, thông tin vi phạm cũng được cập nhật lên trang thông tin điện tử của Cục CSGT để người dân tra cứu.

