Gánh hậu quả vì thói quen phổ biến đàn ông Việt hay mắc

Có thói quen uống rượu nhiều năm, người đàn ông 52 tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn nghi ngộ độc rượu, may mắn được cứu sống.

Sức khỏe của người bệnh đã ổn định sau thời gian điều trị. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả vừa cấp cứu ông T.Đ.C. (52 tuổi, trú tại Đồn Đạc, Quảng Ninh) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng nghi do ngộ độc rượu, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân có thói quen uống rượu nhiều năm.

Ba ngày trước nhập viện, sau khi uống một lượng lớn rượu, ông C. xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn liên tục, được đưa đến Trung tâm Y tế Ba Chẽ cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đánh giá bệnh cảnh nặng nên làm thủ tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đang di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái, bệnh nhân đột ngột tụt huyết áp xuống 70/40 mmHg, kích thích, vật vã và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ê-kíp buộc phải chuyển hướng khẩn cấp, đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng, nghi ngộ độc rượu methanol, kèm viêm tụy cấp do tăng triglycerid, xơ gan và đái tháo đường.

Đánh giá tình trạng người bệnh tối nguy kịch, ê-kíp đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, đồng loạt triển khai các biện pháp hồi sức bù dịch, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh phổ rộng, lọc máu liên tục để loại bỏ độc chất, ổn định chức năng thận.

Nhờ được xử trí kịp thời, sau 5 ngày lọc máu liên tục, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định, không còn biểu hiện suy đa tạng. Hiện ông tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo.

"Nghiện và lạm dụng rượu bia có thể gây ra rất nhiều hậu quả không thể nào lường trước được. Một số tác hại của việc nghiện rượu phải kể đến như mệt mỏi, suy nhược cơ thể, giảm trí nhớ ngắn hạn, yếu cơ mắt; viêm gan, xơ gan do rượu, đột quỵ...", TS.BS Thân Mạnh Hùng, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh việt Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh.

Bác sĩ Hùng cho biết tùy cơ địa mỗi người có thể sử dụng rượu ở mức độ phù hợp với thể trạng. Khi uống đúng liều lượng, rượu đôi khi giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ tim mạch, cải thiện trí não và góp phần cân bằng đường huyết.

Tuy nhiên, việc lạm dụng rượu như uống quá nhiều và kéo dài sẽ gây tổn thương thần kinh, kèm theo rối loạn chuyển hóa nặng nề. Nguyên nhân là khi đi vào cơ thể, rượu được chuyển hóa tại gan, trong quá trình này sinh ra các chất trung gian có khả năng gây độc, làm hại cho sức khỏe.

Các chuyên gia đã đưa ra một số khuyến nghị quan trọng nhằm giúp người dân phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe:

Bỏ rượu bia: Việc bỏ rượu bia có thể hạn chế được nguy cơ mắc các bệnh kể trên.

Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ: Chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm hấp thu mỡ máu và tăng đào thải các chất thừa ra ngoài cơ thể. Các loại rau xanh và hoa quả tươi rất tốt cho tuyến tụy.

Luyện tập thể dục đều đặn: Duy trì thói quen luyện tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 45-60 phút, để cải thiện sức khỏe tổng thể và giúp điều hòa các chỉ số trong cơ thể.