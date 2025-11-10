Gia thế của 'rich kid' TP.HCM mới được cầu hôn

Với lối nói chuyện nhẹ nhàng, cơ hội trải nghiệm nhiều dòng mỹ phẩm và sự đầu tư vào các video, Chloe Nguyễn nhanh chóng thu hút số lượng lớn người theo dõi. Kênh YouTube của cô hiện sở hữu 418.000 lượt theo dõi, cho thấy khả năng duy trì sức hút sau 10 năm làm nghề. Cùng với các beauty blogger đời đầu như Trinh Phạm, Linh Trương (themakeaholics), An Phương (letsplaymakeup), Chloe Nguyễn vẫn theo đuổi sự nghiệp người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp. Cô từng lọt vào top 4 nhân vật quyền lực nhất trên mạng xã hội ở lĩnh vực beauty tại Influence Asia 2017.