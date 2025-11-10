Gia thế của 'rich kid' TP.HCM mới được cầu hôn

|
Tối 4/11,”rich kid” Chloe Nguyễn (tên thật là Nguyễn Cao Quỳnh Anh, sinh năm 1997) gây chú ý khi đăng tải bài viết khoe được bạn trai Zim (tên thật là Phạm Minh Trí) cầu hôn lãng mạn tại Kyoto, Nhật Bản. Loạt hình thu về hơn 80.000 lượt thích trên mạng xã hội. Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè, người theo dõi để lại bình luận chúc mừng cặp đôi. Á hậu Thảo Nhi Lê, YouTuber Trinh Phạm hay fashionista Châu Bùi đồng loạt chia vui với Chloe Nguyễn và nửa kia.
Trong bài đăng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt, cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, Chloe Nguyễn để lại dòng chú thích: “Ngày hôm ấy, bầu trời có cầu vồng”. Theo những tấm hình được đăng tải trên trang cá nhân của cô, cầu vồng xuất hiện khi bạn trai quỳ gối cầu hôn Chloe. Trên trang cá nhân, “rich kid” này cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè nhân dịp trọng đại. “Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã chung vui cùng Chloe và anh Zim”, cô viết.
Chloe Nguyễn là con gái doanh nhân Nguyễn Cao Trí - chủ tịch tập đoàn Capella Holdings. Cô từng là sinh viên ngành Kinh tế & Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam. Mặc dù “ngậm thìa vàng” từ nhỏ, Chloe không ỷ lại vào tiềm lực tài chính của gia đình, sớm xây dựng sự nghiệp riêng, đạt một số thành tựu với vai trò beauty blogger. Cô bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung trên mạng xã hội từ năm 2015, tập trung vào lĩnh vực làm đẹp.
Với lối nói chuyện nhẹ nhàng, cơ hội trải nghiệm nhiều dòng mỹ phẩm và sự đầu tư vào các video, Chloe Nguyễn nhanh chóng thu hút số lượng lớn người theo dõi. Kênh YouTube của cô hiện sở hữu 418.000 lượt theo dõi, cho thấy khả năng duy trì sức hút sau 10 năm làm nghề. Cùng với các beauty blogger đời đầu như Trinh Phạm, Linh Trương (themakeaholics), An Phương (letsplaymakeup), Chloe Nguyễn vẫn theo đuổi sự nghiệp người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp. Cô từng lọt vào top 4 nhân vật quyền lực nhất trên mạng xã hội ở lĩnh vực beauty tại Influence Asia 2017.
Bên cạnh lĩnh vực làm đẹp, Chloe Nguyễn dần phát triển các nội dung liên quan đến thời trang và lối sống. Với điều kiện kinh tế sẵn có, cô có cơ hội sử dụng đồ hiệu từ sớm. Cô thường xuyên đeo túi xách đến từ các nhà mốt danh tiếng trên thế giới như Dior, Chanel hay Fendi khi dự sự kiện, dạo phố. Chloe từng thực hiện video giới thiệu về các mẫu túi hiệu cổ điển cho người mới sưu tầm. Với phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính, cô sở hữu nhiều mẫu Lady Dior, thành công xây dựng hình tượng tiểu thư.
Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh tiểu thư của Chloe Nguyễn gợi liên tưởng đến Paris Hilton. Giống với Paris Hilton, Chloe cũng đặc biệt thích diện trang phục, phụ kiện màu hồng nổi bật. Đây là gam màu thể hiện sự nữ tính, đáng yêu, đặc biệt phù hợp với hình ảnh mà “rich kid” này xây dựng.
Bên cạnh niềm đam mê với thời trang, mỹ phẩm, beauty blogger sinh năm 1997 còn thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Cô thể hiện niềm yêu thích với đất nước Nhật Bản, nhiều lần nghỉ dưỡng, khám phá cảnh sắc, văn hóa và ẩm thực tại quốc gia này. Đó có lẽ cũng là lý do bạn trai lựa chọn đây là nơi quỳ gối cầu hôn Chloe.
Trước khi chính thức ngỏ lời cầu hôn, cặp đôi Chloe Nguyễn và Zim có nhiều năm đồng hành, chia sẻ các cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời bên nhau. Bộ đôi cũng thường xuyên hẹn hò đôi với vợ chồng Hà My và Trí Thịt Bòa. Ngoài ra, Chloe cũng sở hữu mối quan hệ thân thiết, lâu năm với beauty blogger An Phương và stylist Lâm Thúy Nhàn.
