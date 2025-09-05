Giải tennis 'giàu nhất' vắt kiệt sức VĐV thâu đêm suốt sáng

Với tổng tiền thưởng kỷ lục 85 triệu USD, US Open tự hào là giải đấu “giàu” nhất, nhưng cũng nổi tiếng vì những trận đấu kiệt quệ lúc rạng sáng, ảnh hưởng đến sức khoẻ các tay vợt.

Tommy Paul trong trận đấu kéo dài khoảng 4 tiếng 25 phút, kết thúc lúc 1h46. Ảnh: US Open.

Trận đấu dưới ánh đèn US Open vốn được xem là đặc quyền dành cho những tay vợt hàng đầu, khi họ xuất hiện trước đám đông khán giả New York (Mỹ) hào hứng dõi theo.

Tuy nhiên, trong trận đấu vòng hai giữa Tommy Paul và Nuno Borges vào vào cuối tháng 8, khi đồng hồ đã điểm quá 1h, khung cảnh tại sân Arthur Ashe 24.000 chỗ ngồi đìu hiu, phần lớn khán giả đã rời đi, chỉ còn vài tiếng hô vọng lại trong không gian trống vắng.

Hạt giống số 14 Tommy Paul khép lại trận đấu lúc 1h46, thừa nhận “ai cũng mệt cả”. Thế nhưng, giờ kết thúc này vẫn được coi là “sớm” trong giới quần vợt. Kỷ lục muộn nhất từng được ghi nhận là trận đấu tại Mexican Open 2022, kết thúc lúc 4h55 sáng hôm sau.

US Open vốn nổi tiếng với những “cuộc chạy marathon nửa đêm” như thế, thậm chí còn biến điều này thành điểm quảng bá. Các chiến dịch quảng cáo cho giải đấu năm nay sử dụng khẩu hiệu “bữa tiệc thâu đêm”, theo The Financial Times.

Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), đơn vị tổ chức giải, lên lịch hai trận “giờ vàng” liên tiếp tại hai sân lớn nhất, gồm một trận nữ và một trận nam, bắt đầu từ 19h. Tuy nhiên, thời lượng của một trận tennis là không thể đoán trước, một trận nam 5 set có thể kéo dài hơn 4 tiếng.

Aryna Sabalenka, tay vợt nữ số một thế giới, từng thi đấu một trận bắt đầu sau nửa đêm trên hành trình vô địch US Open năm ngoái. Cuối tháng 8, cô trở lại dưới ánh đèn sân Arthur Ashe, nhưng may mắn kết thúc trận đấu vào khoảng 23h nhờ Carlos Alcaraz nhanh chóng hạ đối thủ ở trận trước đó.

“Cảm ơn Carlos, cảm ơn vì đã kết thúc trận đấu trong 3 set, giúp tôi không phải chờ quá lâu. Tôi ghét phải chơi trận thứ hai sau 19h, nhất là khi các trận nam kéo dài 5 set. Đôi khi đến nửa đêm, bạn vẫn đang đợi”, cô chia sẻ.

Sau trận, tay vợt còn phải trả lời báo chí, điều trị hồi phục, thường chỉ đi ngủ khi trời gần sáng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục trong giải đấu dày đặc.

Alexander Zverev đối đầu Jenson Brooksby trong trận đấu kéo dài kỷ lục tại mùa giải Mexican Open 2022. Ảnh: Reuters.

Nỗi lo phúc lợi vận động viên trở thành một phần trong tranh luận lớn hơn về cách quần vợt vận hành.

Tháng 3, Hiệp hội Các tay vợt Chuyên nghiệp (PTPA), tổ chức hoạt động như một công đoàn, đã đệ đơn kiện, cáo buộc các cơ quan quản lý quần vợt điều hành “tập đoàn độc quyền”, kìm hãm thu nhập của các tay vợt và không đảm bảo sức khỏe của họ.

Các tay vợt chuyên nghiệp là những nhà thầu độc lập, không được phép thành lập công đoàn. Họ hoạt động như những doanh nghiệp nhỏ, tự chi trả chi phí đi lại, huấn luyện viên và đội ngũ hỗ trợ. Không giống như các vận động viên ở những giải đấu lớn của Mỹ có thỏa thuận thương lượng tập thể đảm bảo chia sẻ 50% doanh thu, các tay vợt chỉ dựa vào tiền thưởng và hợp đồng tài trợ.

Tiền thưởng tại US Open năm nay đã tăng lên 85 triệu USD , trở thành giải đấu “giàu” nhất lịch sử. USTA cũng áp dụng chính sách “trận đấu kết thúc muộn” từ năm 2024, cho phép chuyển trận đấu sang sân khác nếu không thể bắt đầu trước 23h15. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn được những trận đấu kéo dài đến khuya.

Tiến sĩ Robby Sikka, giám đốc y tế của PTPA, cho biết các tay vợt đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn 20-25% trong các trận đấu đêm.

“Không có môn thể thao nào cho phép vận động viên bắt đầu thi đấu cường độ cao lúc 23h và kéo dài tới rạng sáng. Điều này thật phi lý và cần phải chấm dứt”, ông nói.